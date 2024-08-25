Прокуратура Парижа сделает заявление по делу Дурова 26 августа

Прокуратура Парижа, которой было передано дело задержанного основателя Telegram Павла Дурова, планирует сделать заявление для прессы завтра, 26 августа. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра»,— говорится в ответе прокуратуры на вопрос о причинах задержания Павла Дурова и его нынешнего статуса в рамках дела.

Власти Франции пока не давали каких-либо комментариев в связи с арестом Павла Дурова. МИД Франции объяснил, что правительство страны не может делать этого в соответствии с принципом независимости правосудия. Представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Москва направила ноту с требованием о допуске к основателю Telegram.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, неподалеку от Парижа. По данным французских СМИ, миллиардера подозревают в причастности к обороту наркотиков, мошенничестве и преступлениям против детей в связи с отказом модерировать контент в Telegram. У Павла Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса.

Что еще известно о задержании Павла Дурова — в материале «Ъ».