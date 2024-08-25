МИД РФ: Париж воспринимает французское гражданство Дурова как основное

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона направила ноту с требованием о допуске к задержанному основателю Telegram Павлу Дурову. По ее словам, власти Франции воспринимают французское гражданство бизнесмена как основное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: Albert Gea/File Photo, Reuters Павел Дуров

Фото: Albert Gea/File Photo, Reuters

«Ноту направили с требованием о доступе. Но у него французское гражданство, что Франция воспринимает в качестве основного»,— сказала Мария Захарова «РИА Новости».

В эфире телеканала «Россия 24» представитель МИДа говорила, что Москва будет следить за реакцией международных организаций на фоне задержания Павла Дурова. Посольство России во Франции ранее запросило консульский доступ к бизнесмену и потребовало разъяснить причины задержания.

Вчера, 24 августа, Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже неподалеку от Парижа. Ордер на арест действовал только на территории Франции. По информации французских СМИ, основателя Telegram подозревают в причастности к обороту наркотиков, мошенничестве и преступлениям против детей из-за отказа модерировать контент в мессенджере. У Павла Дурова есть гражданство России, ОАЭ, Франции и Сент-Китса и Невиса.

Чем известен Павел Дуров — в публикации «Ъ».