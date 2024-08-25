Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посольство России во Франции запросило консульский доступ к Павлу Дурову

Посольство России во Франции сообщило, что запросило консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному накануне французскими силовиками. Дипломаты находятся в контакте с адвокатом бизнесмена, говорится в сообщении.

Посольство потребовало обеспечить защиту прав господина Дурова и незамедлительно разъяснить причины его задержания. Пока французская сторона уклоняется от взаимодействия с российскими дипломатами, говорится в сообщении дипмиссии.

Павел Дуров был задержан вечером накануне, 24 августа, когда его частный джет приземлился в аэропорту Ле-Бурже неподалеку от Парижа. Он летел из Азербайджана. Ордер на арест действовал только на территории Франции, где основателя Telegram, по данным СМИ, подозревают в пособничестве тяжким преступлениям из-за отказа в модерации платформы и выдачи информации силовикам.

Чем известен основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...