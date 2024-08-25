Посольство России во Франции запросило консульский доступ к Павлу Дурову

Посольство России во Франции сообщило, что запросило консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному накануне французскими силовиками. Дипломаты находятся в контакте с адвокатом бизнесмена, говорится в сообщении.

Посольство потребовало обеспечить защиту прав господина Дурова и незамедлительно разъяснить причины его задержания. Пока французская сторона уклоняется от взаимодействия с российскими дипломатами, говорится в сообщении дипмиссии.

Павел Дуров был задержан вечером накануне, 24 августа, когда его частный джет приземлился в аэропорту Ле-Бурже неподалеку от Парижа. Он летел из Азербайджана. Ордер на арест действовал только на территории Франции, где основателя Telegram, по данным СМИ, подозревают в пособничестве тяжким преступлениям из-за отказа в модерации платформы и выдачи информации силовикам.