Израильская делегация отправится в Каир на переговоры с «Хамасом» 25 августа

Следующий раунд переговоров в Каире по освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением «Хамас» в секторе Газа, может начаться в воскресенье, 25 августа. Планируется, что завтра израильская делегация прибудет в Каир, сообщил Дмитрий Гендельман, советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Планируется, что израильская делегация во главе с руководителем разведки "Моссад" Давидом Барнеа прибудет завтра в Каир для следующего раунда переговоров насчет сделки по возвращению заложников»,— рассказал господин Гендельман в беседе с агентством ТАСС.

До этого «Хамас» опубликовало заявление, в котором говорилось, что делегация движения во главе с членом политбюро Халилом Аль-Хайей также посетит Каир для переговоров о прекращении огня и освобождении заложников. Однако, согласно публикации, участвовать в переговорах делегация не планирует, а лишь ознакомится с итогами обсуждений.

В конце мая президент США Джо Байден предложил трехэтапный план по разрешению конфликта между «Хамасом» и Израилем. План предусматривает прекращение огня в течение шести недель, освобождение всех заложников, полный вывод войск Израиля из Газы, а также ее восстановление.

Подробнее о ходе переговоров — в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" вошли в фазу отрицания».

Ольга Семеновых