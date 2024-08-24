«Хамас» согласился отправить делегацию в Каир и обсудить итоги переговоров по Газе

Делегация палестинского движения «Хамас» во главе с членом политбюро Халилом Аль-Хайей отправится в Каир, где состоится очередной раунд переговоров о прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников. Однако, как и раньше, участвовать в переговорах делегация не станет, а только ознакомиться с итогами обсуждений.

Согласно опубликованному на сайте «Хамаса» заявлению официального представителя движения Иззата ар-Ришка, отказ от участия в переговорах связан с позицией боевиков по вопросу соглашения с Израилем. «Движение подтверждает свою приверженность договоренностям, одобренным 2 июля и базирующимся на инициативах президента Байдена и резолюции Совета безопасности ООН»,— говорится в сообщении.

О том, что условия соглашения должны быть основаны на июльских договоренностях, «Хамас» заявляет не впервые. Их подробности неизвестны. При этом представители движения неоднократно подчеркивали необходимость письменных гарантий от посредников о том, что Израиль не возобновит боевые действия после освобождения первой группы заложников.

Трехэтапный план урегулирования конфликта в Газе в конце мая предложил президент США Джо Байден. Он предусматривает прекращение огня на шесть недель, освобождение всех заложников, полный вывод израильских войск со всей территории сектора Газа, возвращение палестинцев в Газу и ее восстановление.

Подробнее о том, как идут переговоры,— в публикации «Ъ» «Израиль и "Хамас" вошли в фазу отрицания».