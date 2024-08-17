Белый дом поддержит роботов

Минпромторг предложил правительству новый вид специальных инвестиционных контрактов (СПИК 3.0) — для роботизации и автоматизации промышленных производств. Для таких соглашений между инвестором и государством разработаны особые условия — в частности, с 750 млн до 100 млн руб. снижен порог минимальных инвестиций в проект. При этом доступные для всех участников СПИК меры поддержки (например, налоговые льготы) будут применяться и для таких проектов. Эксперты стимулирование роботизации поддерживают, отмечая остроту проблемы нехватки кадров на фоне низкой производительности труда на многих предприятиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, предусматривающий введение новой разновидности СПИК для реализации проектов по роботизации и автоматизации промышленных производств. Напомним, специнвестконтракты — это соглашения между инвестором и государством, в которых фиксируются обязательства компаний реализовать проект, а властей — обеспечить стабильность условий ведения бизнеса и меры поддержки. Такими мерами, в частности, являются возможность получения статуса единственного поставщика в рамках госзакупок, особые условия аренды земельных участков, льготы по налогу на прибыль.

Разработку нового «РобоСПИКа», или иначе СПИК 3.0, глава Минпромторга Антон Алиханов анонсировал в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он сообщил, что новый механизм будет ориентирован «не столько на строительство новых роботизированных заводов, сколько на реинжиниринг производственных процессов на действующих».

Ожидается, что новый механизм может быть запущен в начале 2025 года.

Как следует из проекта постановления, он станет разновидностью СПИК 1.0. Поясним, сейчас есть два варианта специнвестконтрактов: СПИК 1.0, который применяется для проектов по созданию или модернизации производства промышленной продукции (стоимостью от 750 млн руб., отбираемые в заявительном порядке), и СПИК 2.0 с более жесткими требованиями к используемым технологиям и отбору проектов (уже в порядке конкурса), но без минимального объема инвестиций. Второй вариант используется для проектов по внедрению определенной технологии в целях освоения на ее основе серийного производства промышленной продукции.

Для проектов роботизации и автоматизации производств по СПИК 3.0 будет предусмотрен ряд особенностей. Это, в частности, пониженный порог инвестиций — от 100 млн вместо 750 млн руб. по СПИК 1.0. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, порог был понижен с учетом того, что на небольших предприятиях не требуются крупные инвестиции. Для новой разновидности механизма предложены и отдельные целевые показатели — это количество установленных роботов на одного человека, прирост добавленной стоимости, создаваемой на производстве, прирост выручки на одного сотрудника. Как и СПИК 1.0, такое соглашение будет заключаться с бизнесом на срок до десяти лет.

В целом, поясняют в Минпромторге, участники СПИК для роботизации будут пользоваться теми же льготами, что и подписавшие соглашения по общим правилам.

«С учетом того, что уже есть заинтересованные предприятия в заключении обновленного СПИК, рассчитываем на востребованность механизма»,— добавляют в ведомстве.

Доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина отмечает, что роботизация и автоматизация производства требуют значительных вложений в оборудование, технологии, но такие проекты могут быть менее капиталоемкими по сравнению с крупными промышленными проектами — снижение порога инвестиций делает их более доступными для широкой группы предприятий. При этом, по ее словам, «сам по себе инструмент СПИК является по сути селективным, что может в долгосрочной перспективе ограничивать конкуренцию и распространение наиболее эффективных решений». Эксперт добавляет, что наравне со СПИК важно поддерживать условия для развития более мелких проектов, в том числе для роста стартапов и их перехода в категорию устойчивого малого и среднего бизнеса.

Председатель совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза отмечает, что сейчас одной из ключевых проблем промышленников является нехватка кадров при минимальной безработице на фоне низкого уровня производительности труда и роботизации — «чтобы решить ее, надо высвободить рабочие руки». Инициативу министерства эксперт поддерживает, отмечая, что такие СПИК будут доступны для большинства малых (за исключением микро) и средних предприятий, которые способны достаточно быстро перестроить свое производство и внедрить роботизацию. Однако, отмечает Владимир Гамза, Минпромторгу предстоит «развернуть работу с огромным количеством проектов».

Евгения Крючкова