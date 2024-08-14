Инвесторы подключились к зарядкам

Перспективы развития рынка зарядных станций для электротранспорта (ЭЗС) привлекают крупных инвесторов. Так, структура Алексея Лебедева, имеющего совместные проекты с топ-менеджерами и основателями «Трансмашхолдинга» (ТМХ), получила более 70% в производителе ЭЗС «Яблочков». Пока такие станции работают на уровне самоокупаемости, но их экономика будет улучшаться с ростом парка электромобилей, говорят аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

ООО ВТР Алексея Лебедева, который может быть связан с ТМХ, стало совладельцем производителя ЭЗС под брендом «Яблочков» ООО «Юпитер». Изначально ВТР получила 53,56%, затем увеличила долю до 70,66%, по данным СПАРК. Как сказано в отчетности ВТР, доля в «Юпитере» приобретена за 440 млн руб. Два источника “Ъ” на рынке также говорят, что совладельцем «Юпитера» стала структура, которая может быть связана с ТМХ.

«Юпитер», сказано в профиле в базе фонда «Сколково», занимает первое место по числу выпущенных ультрабыстрых ЭЗС мощностью от 100 кВт в России и ЕАЭС с более 100 штук.

Из них 70 ЭЗС мощностью 300–500 кВт произведено для электробусов Москвы. Среди других клиентов — «Россети» и сети АЗС. По 11,84% «Юпитера» владеют основатель Самвел Аветисян и Алексей Моторенко.

В 2023 году выручка «Юпитера» сократилась на 87,3%, до 154,4 млн руб., чистый убыток был 130,4 млн руб. против прибыли годом ранее. В отчетности компании снижение выручки объясняется переносом подписания крупного контракта с 2023 года на 2024-й при сохранении расходов и высоком темпе работ. Разработки, говорится в документе, связаны с ростом доли китайских электромобилей, где используется стандарт заряда (Gb/T), ранее мало применявшийся в России. В компании “Ъ” не ответили.

По данным СПАРК, Алексей Лебедев возглавляет ООО «Р-Альянс», которому принадлежит «РэйлАльянс» — поставщик запчастей для ТМХ. Кроме того, господин Лебедев совместно с гендиректором ТМХ Кириллом Липой владеет долями в ООО «Авиатрейн», ООО «Кей Энд Эл Инвест», ООО «Новые решения» и ООО «Лайтхаус». Совладельцы «Лайтхаус» — основатели ТМХ Искандар Махмудов и Андрей Бокарев. В отчетности ВТР также сказано о получении от ТМХ долгосрочных займов в 3,65 млрд руб. В ТМХ комментарий не предоставили. Знакомый с ситуацией источник “Ъ” говорит, что ТМХ не имеет отношения к сделке. Связаться с Алексеем Лебедевым не удалось.

Источник “Ъ” отмечает, что покупка производителя ЭЗС может обеспечить синергию с другими активами Алексея Лебедева и его партнеров.

В холдинг «Транскомпонент», среди владельцев которого, по данным СПАРК, структуры господина Лебедева, Кирилла Липы, Искандара Махмудова и Андрея Бокарева, входит компания «ПК Транспортные системы», которая выпускает электробусы.

Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что производство ЭЗС — довольно перспективный рынок. В прошлом году в РФ было установлено 1,15 тыс. ЭЗС, в этом — планируется 1,43 тыс. штук, одновременно расширяется и география поставок, поясняет он. На 2023 год в России работало около 7,5 тыс. ЭЗС, включая «домашние».

Как поясняет господин Бабанский, пока рост числа ЭЗС опережает рост объемов рынка электромобилей, в связи с чем некоторые станции работают на уровне самоокупаемости. Но по мере увеличения парка электромобилей экономика ЭЗС будет улучшаться за счет снижения удельных постоянных расходов, прогнозирует аналитик. Дмитрий Бабанский добавляет, что ЭЗС — фактически еще новая отрасль, поэтому на рынке работает более десятка производителей.

Михаил Осеевский, глава «Ростелекома», о развитии ЭЗС, июнь 2024 года, «Интерфакс»:

«Этот рынок будет, очевидно, конкурентным — на нем будет много игроков».

По данным «Автостата», в январе—июле в РФ продано 11,38 тыс. новых электромобилей, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Но в июле впервые с августа 2022 года продажи сократились год к году — на 1%, до 1,09 тыс. штук. Как отмечают в «Автостате», развитие рынка невозможно только за счет расширения сети ЭЗС.

В компании «Юпитер» 14 августа сообщили “Ъ”, что инвестиции ВТР планируется направить на увеличение производственных мощностей, расширение продуктовой линейки, реализацию НИОКР, а также освоение новых рынков.

Анатолий Костырев, Полина Смертина, Наталья Скорлыгина