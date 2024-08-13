Валютный рынок делится на два

На фоне стабильного курса юаня на биржевых торгах в последние дни заметны резкие изменения курса доллара на внебиржевом рынке. В понедельник курс достигал почти 92 руб./$, за неделю прибавив более 6 руб. В прежние времена возникающие диспропорции валютных рынков исправлялись перетоками ликвидности за счет арбитражных сделок, однако введение санкций в отношении Московской биржи снизило их активность. Высокое предложение валюты со стороны ЦБ и экспортеров при этом укрепляет биржевые позиции рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

В понедельник, 12 августа, Банк России установил официальный курс доллара на отметке 89,95 руб./$, что почти на 2 руб. выше предыдущего значения. При этом в ходе торгов на внебиржевом рынке курс американской валюты достигал отметки 91,8 руб./$, что на 3,9 руб. выше значений закрытия пятницы. Даже с учетом коррекции в конце торгового дня, когда курс вернулся к уровню 91 руб./$, за последнюю неделю он прибавил более 6 руб.

Впрочем, особенность нынешней ситуации на валютном рынке связана не столько с темпом роста курса американской валюты, сколько с аномальной устойчивостью к этому биржевого курса юаня.

В связи с тем что курс юаня имеет довольно сильную привязку к курсу доллара, колебания последнего всегда приводили к аналогичным движениям и в китайской валюте. Даже после изоляции российского рынка это правило действовало благодаря в том числе арбитражерам, которые, видя аномалию, скупали либо продавали валюты с последующими обратными сделками в целях получения прибыли из-за разницы в курсах на разных валютных рынках.

Согласно данным Московской биржи, в понедельник курс юаня вырос всего на 2 коп. (0,13%), до 11,89 руб./CNY, а за пять дней прирост не превысил 5 коп. (0,4%). «В пользу рубля (против юаня.— “Ъ”) выступают высокие нефтяные цены и профицит торгового баланса, снижение объема импорта, обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций, высокие рублевые процентные ставки»,— перечисляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Вместе с тем после прекращения торгов токсичными валютами на Московской бирже во второй половине июня начала сокращаться и активность арбитражеров, так как все меньшее число иностранных банков и их дочерних подразделений были готовы совершать биржевые операции.

«Арбитражеры, которыми могут выступать компании, проводящие платежи с Китаем, вероятно, не хотят связываться с подсанкционными организациями и брать на себя риски попадания под вторичные санкции»,— считает Михаил Васильев. Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, о низкой активности арбитражеров может говорить разница в курсах доллара и китайской валюты на российском и международном рынках, которая в понедельник днем достигла 3,5%, хотя в прежние дни составляла 1–1,5%.

Трудности с проведением платежей в юанях ведут к росту спроса импортеров на американскую валюту, что усиливает давление на курс рубля на внебиржевом рынке, указывают эксперты. Также Евгений Локтюхов обращает внимание, что приближается осень — время повышенного спроса на товары и роста импорта. Кроме того, по его мнению, «обострение ситуации в Курской области побуждает часть консервативно настроенных инвесторов увеличивать вложения в валюту».

Чем сильнее будет санкционное давление на финансовую инфраструктуру, тем менее эффективным (в смысле реакции на различные факторы) будет биржевой валютный рынок, считают аналитики. «Реальные операции за экспорт-импорт, вероятно, перемещаются на внебиржевой рынок. Поэтому курс юаня на внебиржевом рынке представляется более показательным, чем биржевой курс»,— отмечает Михаил Васильев. Ситуация может измениться при улучшении геополитической ситуации или при налаживании альтернативных схем расчетов, которые будут неподконтрольны Западу, и при условии политической воли в Китае и других дружественных странах, отмечают эксперты. По мнению Евгения Локтюхова, сужения спреда в отсутствие более оперативной реакции регулятора и правительства можно ожидать ближе к концу месяца к очередному налоговому периоду.

Виталий Гайдаев