Валюта ищет новое место

В июне российский рынок остался без биржевых торгов долларом США и евро. На такой шаг Московская биржа была вынуждена пойти из-за санкций Минфина США. О том, как это повлияло на курс рубля, а также о долгосрочных последствиях введенных санкций для валютного рынка и частных инвесторов — в материале «Ъ-Review».

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Как все начиналось

В июне завершилась более чем 33-летняя история биржевых торгов долларом в России. Ее начало было положено еще в далеком 1991 году, когда Госбанк СССР (советский центральный банк по аналогии с сегодняшним Банком России) принял «Правила покупки и продажи (перевода) для вывоза за границу иностранной валюты за счет личных средств граждан». Точку же поставил Минфин США: 12 июня ведомство объявило о включении в SDN-лист Московской биржи, а также Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). В тот же день Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выдало лицензию на сворачивание операций с попавшими под санкции компаниями до 13 августа 2024 года, но биржевые торги долларом больше не проводились.

Помимо доллара Московская биржа прекратила торги евро и гонконгским долларом, а также инструментами, в расчетах с которыми используются эти валюты. В свою очередь, Банк России объявил о том, что при расчете официальных курсов доллара и евро, которые ранее считались на основе биржевых котировок, теперь будут использоваться данные внебиржевых сделок.

Внебиржевыми называются все сделки, которые проводятся между покупателем и продавцом напрямую либо через посредника, не являющегося лицензированной торговой площадкой. Такие операции обычно совершают крупные игроки — банки, некредитные финансовые организации (брокеры, страховые компании и др.), нефинансовые компании,— если хотят совершить крупную сделку, которая может оказать сильное влияние на биржевую стоимость актива. «Это просто межбанковский валютный рынок, где практически нет прямого регулирования и все оценки рисков исходят из репутации участников торгов»,— уточняет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Принципиальное отличие от биржевого рынка, по его словам, в том, что на внебирже нет строгого регулирования, стандартных финансовых продуктов и такие сделки менее прозрачны и более рискованны.

Санкции бьют дважды

Это уже не первый случай, когда из-за санкций Московская биржа вынуждена прекратить торги валютами, но июньский раунд новых ограничений самый болезненный для рынка и его участников. Двумя годами ранее на фоне европейских санкций против НРД биржа уже останавливала торги другими валютами «недружественных» стран. Так, 14 июня были остановлены операции со швейцарским франком, 8 августа — с японской иеной, 8 октября — с фунтом стерлингов. Но данные валюты не были популярными ни среди банков и компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности, ни среди финансовых спекулянтов и частных инвесторов.

По оценке «Ъ-Review», основанной на данных Московской биржи, в январе 2022 года совокупный объем торгов фунтом стерлингов в режиме торгов «завтра» составил 6,5 млрд руб. (0,09% от суммарного объема торгов ликвидными валютами), иеной — еще меньше, лишь 130 млн руб. (0,0019%). Поэтому прекращение торгов данными валютами прошло незаметно для участников рынка, но заставило задуматься о роли «токсичных» валют в российской экономике и подтолкнуло правительство к более активной ее «девалютизации».

Взятый в 2022 году курс на снижение зависимости от валют «недружественных» стран привел к ощутимому уменьшению роли доллара и евро в российской экономике. По данным ЦБ, за два с половиной года доля «токсичных» валют в экспорте и импорте сократилась с 87% и 65% до 36% и 22% соответственно. За то же время вклад рубля вырос соответственно с 28,8% и 12,3% до 43% и 17,8%. Наиболее заметный рост произошел в валютах дружественных стран (в первую очередь в юане), показатели которых выросли с 6,1% и 0,9% до 35% и 46,3%.

В таких условиях кардинально изменилась расстановка сил и на валютном рынке. Объем биржевых торгов с американским долларом составлял в мае 2024 года 3,2 трлн руб. против 7,1–8,8 трлн руб. в январе—феврале 2022 года. Показатель евро упал менее значительно — с 1,1–1,3 трлн руб. до 0,8 трлн руб. В то же время активность инвесторов в юане выросла с 33 млрд до 3,4 трлн руб. Такого быстрого падения роли доллара и евро мало кто ждал на рынке два года назад, так как предыдущие попытки ухода от «токсичных» валют, предпринимаемые с 2014 года, оказались малоэффективными.

Врез

Как санкции повлияли на операции с валютой

Девалютизации последних лет оказалось недостаточно, чтобы прекращение биржевых торгов долларом и евро прошло безболезненно для рынка и его участников, но влияние было различным для разных его игроков. Крупные участники валютного рынка в лице кредитных организаций, некредитных и нефинансовых компаний и раньше довольно активно совершали операции на внебиржевом рынке, а вот частные инвесторы никогда напрямую там не торговали. После санкций им осталась доступна только одна операция — перевод валюты, биржевые торги по которой прекратились, с брокерского счета на банковский. Но даже такие переводы не были доступны в первые часы 13 июня (см. https://www.kommersant.ru/doc/6762420). В течение дня многие профучастники возобновили переводы валютных средств на банковские счета, но только в части валюты, не задепонированной в НКЦ. Какой объем средств оказался заблокирован, не раскрывали ни участники рынка, ни биржа. Спустя месяц НКЦ объявил об исполнении обязательств перед клиентами по доллару США и евро путем конвертации указанной валюты в российские рубли.

Впрочем, после перевода долларов и евро на банковский счет частным инвесторам был доступен ограниченный набор классических банковских операций: хранение и обмен по курсу, установленному кредитной организацией. Снятие валюты для таких клиентов было недоступно из-за требований Банка России, рассказали в крупном российском банке. В соответствии с действующим режимом обналичивания в наличном виде можно вывести только валюту, поступившую на счета или вклады до 9 марта 2022 года.

Рублю полегчало

Ситуация, сложившая на внутреннем валютном рынке, не могла не отразиться на курсе рубля, при этом реакция была эмоциональной, но скоротечной. По данным Investing.com, на открытии торгов 13 июня курс доллара сначала взлетел на 2 руб., до 91,25 руб./$, потом упал до 85,75 руб./$, а по итогам дня остановился на отметке 87,87 руб./$. Последующие две недели волатильность на внебиржевом рынке зашкаливала, курс доллара то падал за несколько дней на 7 руб., то взлетал на сопоставимую величину (внутридневные изменения в отдельные дни достигали 3–4 руб.). По итогам июня курс американской валюты остановился на отметке 85,75 руб./$, потеряв за месяц 4,35 руб. Это сильнейшее падение за один месяц с октября прошлого года, когда на фоне введения обязательной продажи валютной выручки экспортерами доллар потерял в цене 4,6 руб. и опустился до отметки 93,4 руб./$.

В начале июля доллар смог отыграть часть утраченных позиций и 5 июля даже попытался закрепиться выше уровня 91 руб./$, но удержаться там курсу не удалось, и к концу месяца он вернулся к уровням закрытия июля (86 руб./$). Возле данного уровня курс продолжил торговаться и в начале августа, при этом внутридневные изменения курса не превышали 1 руб./$. Сильным позициям рубля способствовало высокое предложение валюты экспортерами на фоне снижения спроса на нее со стороны населения, компаний, а также импортеров. «Баланс спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке определяется умеренным ростом импорта на фоне сложностей с проведением трансграничных платежей при стабильных объемах экспорта, в том числе на фоне благоприятной обстановки на нефтяном рынке»,— отмечает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Что будет влиять на курс

Дальнейшее развитие ситуации на валютном рынке во многом будет зависеть от скорости адаптации субъектов внешнеэкономической деятельности к вторичным санкциям, а значит, и от восстановления спроса на валюты со стороны его участников. При этом наиболее вероятным аналитики считают ослабление рубля от текущих уровней. Главный аналитик ПСБ Денис Попов отмечает, что, даже если проблемы с импортом сохранятся до конца текущего года или продлятся в течение 2025 года, существенного укрепления курса рубля от текущих уровней (кроме локальных просадок в период подготовки к уплате налогов) не произойдет.

Аналитики видят несколько причин для более слабого рубля. Во-первых, сильная национальная валюта не нужна бюджету — это ведет к уменьшению объемов поступаемых от экспорта налогов, в первую очередь нефтегазовых компаний. На 2024 год бюджет сверстан исходя из цены Urals $71,3 за баррель и среднего курса рубля 93 руб./$, что соответствует средней стоимости 6,42 тыс. руб. за баррель. Фактическая цена с начала года уже почти сравнялась с этим уровнем — по оценке «Ъ-Review», основанной на данных ProFinance, она составляет 6,47 тыс. руб. Для балансирования курсовой конъюнктуры, по словам Дениса Попова, в стране сохраняется инструментарий (переход от продаж к покупкам юаней, отмена нормы возврата экспортной выручки), который может быть задействован. Правительство уже снизило порог обязательной продажи валютной выручки с 80% до 40%. Минфин не исключает и дальнейшего смягчения требований.

Еще одна фундаментальная причина для возможного будущего ослабления рубля — это растущая доля внешнеторговых расчетов с использованием рубля, что ведет к уменьшению притока валюты в страну. Как отмечает господин Попов, потенциал для увеличения оборота в рублях остается достаточно существенным. В таких условиях, по его мнению, на конец 2024 года курс доллара будет торговаться на уровне 95–97 руб./$, курс юаня — на отметках 13–13,5 руб./CNY. В «Цифра брокер» не исключают и более заметного роста курсов иностранных валют — соответственно до 96–100 руб./$ и 13–13,7 руб./CNY. «Есть риск реализации отложенного спроса на импорт по мере разрешения проблем с проведением платежей. Вдобавок к этому мы не исключаем ухудшения конъюнктуры на нефтяном рынке, что может негативно отразиться на экспортных доходах России»,— отмечает Наталия Пырьева.

Что ждет биржевой валютный рынок

Беспокойство у участников рынка вызывают возросшие риски сворачивания биржевых торгов в валютах дружественных стран, поскольку из-за страха вторичных санкций банки-корреспонденты начали ограничивать операции в России. Гендиректор General Invest Александр Хенкин обращает внимание, что санкции ограничили доступ Мосбиржи и НКЦ и сделали невозможным участие крупных иностранных банков в торгах. А без их участия поддержание ликвидности и объемов торгов даже дружественными валютами становится проблематичным. «Иностранные банки обеспечивают значительную ликвидность на рынке. Они обладают большим капиталом и могут поддерживать высокий объем торгов, что позволяет поддерживать узкие спреды и стабильные курсы»,— отмечает господин Хенкин.

В начале года турецкие банки уже отказывались проводить трансакции с российскими контрагентами, что стало ответом на появившиеся у Минфина США полномочия наказывать иностранные банки, нарушающие санкции против России. В итоге в январе произошло резкое падение объемов торгов турецкой валютой — с 50 млрд руб. в декабре 2023 года до 13,8 млрд руб. В последующие месяцы показатель немного вырос и в мае вернулся к уровню 16 млрд руб. Но после июньских санкций ситуация с турецкой валютой вновь резко ухудшилась, и по итогам месяца объем торгов лирой составил лишь 6 млрд руб., в июле показатель опустился до 5 млрд руб. При этом в последние недели были нередки случаи, когда дневной объем торгов не дотягивал и до 1 млн руб., то есть вернулся на уровни, на которых находился до событий февраля 2022 года.

В таких условиях некоторые брокеры даже начали ограничивать операции с турецкой лирой. В частности, БКС с 4 июля временно приостановил возможность покупки и продажи этой валюты по причине усложнения расчетов между участниками биржевых торгов, увеличения времени при вводе/выводе валюты и расчетах сделок. С 15 июля брокер временно приостановил возможность вывода казахстанских тенге с брокерских счетов на реквизиты внешних банков, в том числе на реквизиты БКС-банка. В свою очередь, ФГ «Финам» ввела ограничение на маржинальные операции с турецкой лирой, а банк ВТБ приостановил прием заявок на покупку лиры. «Вполне возможно, что так же поступят и другие брокеры, если посчитают, что возможные проблемы попросту не стоят прибыли, которую приносят эти операции»,— отмечает бывший старший вице-президент банка «ФК Открытие» Константин Церазов.

В пресс-служба ВТБ заявили «Ъ-Review», что на 1 августа «у брокера ВТБ ограничения на торги другими дружественными валютами (за исключением турецкой лиры.— "Ъ-Review") не установлены».

Сокращение биржевых операций отмечается и в юане. В июле суммарный объем торгов китайской валютой составил лишь 1,8 трлн руб., что в полтора раза ниже показателя июня. Одновременно с этим произошел заметный рост внебиржевых торгов. В июне были установлены рекорды внутридневных оборотов в юанях, трижды показатель превышал отметку 200 млрд руб. (с середины июля Банк России прекратил публикацию ежедневных данных внебиржевых торгов валютами). Одной из ключевых причин падения биржевой активности мог быть как раз отказ некоторых китайских банков от работы с российскими контрагентами. В частности, с 15 июля «Бэнк оф Чайна», дочерний банк китайской банковской группы Bank of China, перестал быть единственным клиринговым банком по китайской валюте на Московской бирже (см. https://www.kommersant.ru/doc/6850195). «Многие участники валютного рынка из дружественных стран ужесточили комплаенс в отношении российских агентов, ухудшилась ситуация с платежами с дружественными странами»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Надежда умирает последней

Важным днем для валютного рынка станет 12 октября, до этой даты OFAC продлило действие лицензии, позволяющей иностранным контрагентам завершить операции с попавшей под блокирующие санкции Московской биржей и входящими в ее контур структурами (НКЦ, НРД). Важны итоговые решения, которые примут банки дружественных стран, а именно останутся они на биржевом российском рынке или нет. Константин Церазов надеется, что торги дружественными валютами будут проходить при участии иностранных банков, которые могут быть специально созданы под эту цель, чтобы не опасаться вторичных санкций.

Важную роль при этом будут играть действия российских властей, тем более что решения многих вопросов сейчас лежат в политической плоскости. Большие надежды эксперты возлагают на анонсированную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом поездку президента Владимира Путина в Турцию. По мнению Александра Хенкина, власти могут оказать поддержку финансовой системе, прежде всего российским банкам и брокерам, для целей расширения корреспондентских отношений с зарубежными финансовыми институтами. Без таких шагов биржевая активность и в дружественных валютах продолжит перетекать на внебиржевой рынок.

Внебиржевой и неудобный

Полный переход торгов валютами с биржевого на внебиржевой рынок не страшен для финансовой системы в целом, но может быть неприятным событием для отдельных ее игроков, считают собеседники на рынке. Александр Потавин обращает внимание, что 80% мировой торговли валютой происходит на внебиржевом валютном рынке Forex. Рассчитываются сделки между крупнейшими мировыми банками через международную систему конверсионных валютных операций (CLS), обеспечивающую мультивалютный неттинг. «По данным Банка международных расчетов, на CLS приходится более 55% всех международных конверсионных операций с 18 валютами, включая доллар США, евро, британский фунт, швейцарский франк и ряд других»,— отмечает директор департамента управления благосостоянием Astero Falcon Руслан Клышко.

Поэтому приведение российского валютного рынка к общемировой практике некритично для экономики, но станет проблемой для потребителей, в первую очередь частных, так как рост издержек на трансакции будет переложен в цены товаров и услуг. Вдобавок к этому спекулянты, основная часть которых — частные лица, останутся без еще одного ликвидного биржевого инструмента. А широкая розница останется без одного из самых удобных и дешевых способов покупки валюты для путешествий (в безналичном виде) и защиты от девальвации рубля. Купить и продать валюту можно будет только в банке или обменнике — это означает неизбежное расширение спреда между обменными курсами. По данным Банка России, разница между ценой покупки и продажи наличной валюты в кредитных организациях выросла в июне с 2 руб. до 3,37 руб. по доллару США и с 2,4 руб. до 3,4 руб. по евро.

При этом банки станут главными бенефициарами таких структурных изменений, предупреждают собеседники на рынке. «В отсутствие общедоступных индикаторов, каковыми служили биржевые курсы доллара и евро, они получили больше возможностей самостоятельно устанавливать курсы валют и расширять спреды»,— отмечает Константин Церазов. Александр Хенкин отмечает риски того, что в отсутствие биржевых торгов цены на валюту будут определяться не рыночными механизмами, а решениями отдельных участников рынка.

Сейчас в качестве ориентира для оценки текущей динамики курса доллара можно использовать биржевой курс юаня или стоимость фьючерсного контракта на доллар, торгуемого на Московской бирже. В первом случае для получения расчетной величины нужно курс китайской валюты умножить на ее курс к доллару США на мировом валютном рынке. Так, 7 августа в 13:30 на Мосбирже юань торговался на уровне 11,85 руб./CNY, а на мировом рынке против доллара он был на отметке 7,184 CNY/$. После нехитрой операции получился курс доллара к рублю 85,13 руб./$. В случае оценок через фьючерсный контракт нужно брать не любой из торгуемых, а ближайший, так как он самый ликвидный. В августе это контракт, исполняемый 19 сентября, в рассмотренное время он стоил 86,2 тыс. руб. Эту величину нужно разделить на размер лота 1000 у. е., в итоге получается курс доллара 86,2 руб./$. «Если по каким-то причинам прекратится биржевая торговля юанем, которая пока позволяет пересчитывать кросс-курсы, ситуация может ухудшиться»,— предупреждает Константин Церазов.

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Виталий Гайдаев