ОПЕК недосчиталась спроса

Организация стран—экспортеров нефти (ОПЕК) впервые с июля 2023 года несколько снизила прогноз мирового роста спроса на нефть: оценка на 2024 год сокращена на 135 тыс. баррелей в сутки (б/с), на 2025 год — на 60 тыс. б/с, следует из отчета организации. Среди причин пересмотра — более медленное, чем ожидалось, оживление экономики Китая. Впрочем, оценки ОПЕК по-прежнему выше большинства других отраслевых прогнозов, в связи с чем опубликованные данные могут использоваться как аргумент в пользу постепенного восстановления добычи нефти странами ОПЕК+ — оно пока запланировано на октябрь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Организация стран—экспортеров нефти снизила прогноз по росту глобального спроса на нефть, следует из ее августовского отчета. Предполагается, что мировое потребление нефти в 2024 году вырастет на 2,11 млн б/с (июльская оценка — 2,25 млн б/с), до 104,32 млн б/с. Отметим, что ожидающийся теперь показатель прироста спроса по-прежнему заметно превышает 1,4 млн б/с — среднее значение, которое фиксировалось по итогам нескольких лет, предшествовавших пандемии COVID-19.

Оценки спроса в новом отчете снижены для всех четырех кварталов 2024 года: для первого — на 350 тыс. б/с, до 103,15 млн б/с, для второго — на 90 тыс. б/с, до 103,7 млн б/с, для третьего и четвертого — на 50 тыс. б/с, до 104,85 млн б/с и 105,57 млн б/с соответственно.

Корректировка объясняется более сдержанным, чем ожидалось еще в прошлом месяце, спросом на энергоресурсы в Китае.

Напомним, рост экономики КНР во втором квартале года замедлился: из-за слабого внутреннего потребления ВВП страны увеличился на 4,7% после роста на 5,3% в первом квартале (подробнее см. “Ъ” от 16 июля). В целом же китайский спрос на нефть сейчас поддерживается не только постепенным расширением производства, но и продолжающимся восстановлением авиаперевозок.

В 2023 году мировой спрос на нефть был оценен в 102,21 млн б/с. Основной вклад в его рост в 2024 году будут вносить экономики, не входящие в ОЭСР: это Китай, Индия и страны Ближнего Востока — на них, как ожидается, придется увеличение на 1,9 млн б/с. Еще 0,2 млн б/с добавят государства Северной и Южной Америки. Европе в ОПЕК прогнозируют некоторое сокращение потребления.

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Оценки ОПЕК для отдельных экономик и мира в целом традиционно превышают другие отраслевые прогнозы. Так, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем июльском отчете ожидало роста глобального спроса в 2024 году до 103,06 млн б/с (новый доклад будет опубликован 13 августа). В Минэнерго США на прошлой неделе обозначали прогнозируемый показатель в 102,94 млн б/с. Глобальный спрос в следующем году МЭА и американское Минэнерго ожидают на уровне 104,04 млн б/с и 104,55 млн б/с. В ОПЕК же приводят оценку в 106,11 млн б/с.

Более позитивные для стран—экспортеров нефти оценки могут использоваться как основание для постепенного восстановления добычи нефти странами ОПЕК+.

Напомним, с октября 2024 года этот процесс планируют начать восемь стран соглашения (в том числе Россия и Саудовская Аравия) — это государства, которые с первого квартала года добровольно снижали производство на 2,2 млн б/с (см. “Ъ” от 16 февраля). Возможное увеличение добычи в четвертом квартале ранее подтверждал вице-премьер РФ Александр Новак. Впрочем, пространство для формирования окончательного решения у государств ОПЕК+ еще есть — возможность отказа от планов заложена в коммюнике, опубликованном по итогам августовского заседания представителей альянса. На позицию стран могут, в частности, повлиять поступающие данные за второй и третий кварталы этого года.

Кристина Боровикова