На холмах Грузии лежит ночное нет

В преддверии парламентских выборов в Грузии, намеченных на 26 октября, США дают понять, что больше не рассчитывают на перезагрузку отношений с Тбилиси, пока у власти в стране находится партия «Грузинская мечта» (ГМ). Судя по всему, американское руководство надеется на смену власти в стране, возлагая надежду на своих давних союзников из крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) экс-президента Михаила Саакашвили. Представители правящей партии Грузии настроены не менее решительно и ни на какие компромиссы с США идти не готовы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор-демократ Джин Шахин

Фото: Alex Brandon / AP Сенатор-демократ Джин Шахин

Фото: Alex Brandon / AP

В Тбилиси прибыла двухпартийная американская делегация во главе с сенатором-демократом Джин Шахин и главой комитета Палаты представителей по разведке, республиканцем Майком Тернером. Официально представители Конгресса США приехали для укрепления связей с Грузией, но что касается отношений с нынешними властями страны, то ни о каком взаимопонимании даже говорить не приходится. После того как грузинский парламент принял закон «О прозрачности иностранного влияния» (в просторечии — «об иноагентах»), вызвав возмущение Вашингтона и Брюсселя, в США объявили о пересмотре отношений с республикой, при этом упускать Грузию из сферы евроатлантического влияния никто не собирается.

По задумке приехавших из-за океана политиков, ключевым событием должна была стать встреча с основателем и почетным председателем партии «Грузинская мечта» миллиардером Бидзиной Иванишвили. Однако тот отказался разговаривать с представителями Конгресса еще на стадии обсуждения программы их поездки в Грузию.

«Исходя из того, что мы здесь слышали, он — главное лицо, принимающее решения в стране, и обидно, что он отказался с нами встретиться»,— призналась Джин Шахин.

Сенаторше и конгрессмену в итоге пришлось удовлетвориться беседой с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе, который, согласно Конституции, является первым лицом в стране. Однако их разговор вышел, мягко говоря, напряженным. «Премьер-министр не сделал никаких предложений о том, что он и его администрация готовы предпринять для улучшения отношений с США»,— подвела итоги переговоров госпожа Шахин и возмутилась ранее звучавшими от Ираклия Кобахидзе обвинениями Вашингтона в попытках свергнуть действующую власть в Грузии.

По данным “Ъ”, во время беседы американских политиков с премьером слова, ранее сказанные господином Кобахидзе в адрес США, также обсуждались. Однако глава правительства не стал извиняться, а напомнил гостям о событиях лета 2022 года, когда коалиция местных неправительственных организаций (НПО), финансируемых американским Национальным фондом в поддержку демократии (National Endowment for Democracy, NED — объявлен нежелательной организацией и запрещен в РФ), потребовала на многотысячном митинге в столице отставки кабинета министров и «сформировала» временное «техническое правительство» из лидеров НПО до внеочередных выборов.

Грузинские власти тогда расценили эту акцию как попытку госпереворота и возложили ответственность на США. Однако, по словам Джин Шахин, такая интерпретация событий «абсолютно не соответствует действительности». «Я разочарована тем, что премьер-министр не заинтересован или не выглядит заинтересованным в продолжении наших отношений»,— сказала демократка. При этом и Джин Шахин, и Майк Тернер подчеркнули, что сами они в отношениях с Тбилиси как раз крайне заинтересованы. «Мы привержены Грузии, партнерству между США и Грузией, которое насчитывает уже 30 лет. И привержены тому, чтобы движение страны в демократическом направлении продолжилось»,— сказала госпожа Шахин, добавив, что американских политиков «волнуют и беспокоят предстоящие выборы». Ни она, ни господин Тернер не стали заранее называть предстоящее голосование в Грузии «несвободным и несправедливым». Но политики дали понять, что вполне могут именно так и оценить выборы, когда те состоятся.

Ранее и Белый дом, и Госдепартамент отмечали, что Тбилиси может легко поправить отношения с Вашингтоном, если отменит закон «об иноагентах», принятый в мае. В рамках давления на власти Грузии США даже отложили на неопределенный срок запланированные совместные военные учения Noble Partner («Достойный партнер»), которые проводятся с 2016 года. Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани во время визита Джин Шахин и Майка Тернера в Тбилиси пожаловался, что испытал «боль и удивление в связи с тем, что учения "Достойный партнер" были перенесены».

Без пересмотра законодательства, которое на Западе воспринимают как антидемократическое, вряд ли сотрудничество с евроатлантическими партнерами Грузии восстановится. А отменять нашумевший закон власти не намерены. По словам Ираклия Кобахидзе, на его встрече с госпожой Шахин и господином Тернером этот закон «вообще не обсуждался».

Не менее решительно настроены и другие представители ГМ.

Так, депутат от партии власти Ладо Кахадзе заверил “Ъ”, что Грузия «не терпела патрон-клиентских отношений с Россией, а потому не потерпит и такого же в отношениях с США».

«Нам необходимы только равноправные отношения и партнерство»,— пояснил господин Кахадзе.

По мнению экспертов, отношения США и Грузии оказались в беспрецедентном кризисе. Власти республики, включая миллиардера Бидзину Иванишвили, обвиняют Вашингтон в попытках открыть на Кавказе «второй фронт» против России и подозревают в стремлении учинить в стране госпереворот. В свою очередь, США замораживают программы помощи Тбилиси, вводят визовые ограничения для неназванных местных чиновников и объявляют о пересмотре отношений.

Как пояснил “Ъ” политолог Паата Закареишвили, две страны хотя и подобрались к точке невозврата, но еще не прошли ее окончательно. Однако, по его мнению, это может случиться после осенних выборов, в случае, если США введут жесткие санкции против Грузии — тем более на фоне сближения Тбилиси с «врагами Америки — Россией и Китаем».

Тем временем председатель фракции ЕНД в парламенте Тинатин Бокучава выражает уверенность, что Вашингтон «поддержит непререкаемую волю грузинского народа по смене пророссийской власти российского олигарха Иванишвили и возвращения Грузии на путь евроатлантической интеграции в стратегическом партнерстве с США».

По данным июльского опроса от компании Edison Research, за ГМ готовы проголосовать 32,4%, тогда как за коалицию «Единство ради спасения Грузии» (ЕНД и «Стратегия Агмашенебели») — 17,3%. Впрочем, в союзе с другими оппозиционными партиями, которые теоретически могут в будущем присоединиться к коалиции во главе с ЕНД, антиправительственные силы набирают более 40%.

Георгий Двали, Тбилиси