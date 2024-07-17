Власти Грузии объявили оппозиции войну за мир

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» объявила о старте своей избирательной кампании — выборы в парламент намечены на 26 октября. Посыл властей предельно жесткий: оппозицию, как агентов «глобальной партии войны», следует разгромить во время выборов, а уже после них — добить, призвав к ответу «за преступления перед грузинским народом» и особенно за «исполнение заказа глобальной партии войны и вовлечение Грузии в войну с Россией в 2008 году».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ираклий Гарибашвили (слева) и Бидзина Иванишвили

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Ираклий Гарибашвили (слева) и Бидзина Иванишвили

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«Грузинская мечта» (ГМ) объявила о старте своей предвыборной кампании вечером 16 июля на открытии нового центрального офиса партии в Тбилиси. Во всей стране избирательная кампания начнется 27 августа, но партии могут начинать агитацию раньше с условием, что в этом не будут задействованы телеканалы. Главной звездой вечернего политического шоу во вторник стал основатель ГМ, ныне почетный председатель партии миллиардер Бидзина Иванишвили.

Господин Иванишвили задал тон не только этому вечеру, но и всей кампании по выборам депутатов грузинского парламента. Она, судя по всему, обещает быть жесткой.

Миллиардер в своем выступлении предупредил, что если грузинский народ не переизберет его партию 26 октября, то уже спустя несколько недель «вместо новогоднего фейерверка» грузины получат «фейерверк войны».

По утверждению Бидзины Иванишвили, западная «партия глобальной войны» по-прежнему осуществляет на Тбилиси «давление с целью открытия второго фронта против России». Это давление, отметил он, осуществляется «с момента начала событий на Украине в 2022 году». «Глобальная партия войны обладает огромным влиянием на американскую и европейскую бюрократию»,— утверждает миллиардер.

Отпустив порцию критики в адрес Запада, с которым у нынешних грузинских властей сейчас очень плохие отношения, Бидзина Иванишвили, считающийся неформальным правителем Грузии, поблагодарил Китай за «особую поддержку страны». Оговорившись, впрочем, что «сотрудничество с Китаем не подменяет, а дополняет сотрудничество с ЕС и США». В Брюсселе и Вашингтоне, однако, про сотрудничество с Тбилиси говорят иначе. Замгоссекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея, побывавшая неделю назад в Грузии, заявила в интервью местному порталу Civil Georgia, что американские власти «тревожит эскалация насилия и запугивания гражданского общества и представителей оппозиции». «В то же время лидеры правящей партии распространяют дезинформацию о таких верных и давних партнерах, как США»,— отметила дипломат.

В начале июля Минобороны США на неопределенный срок отложило военные учения «Достойный партнер», которые должны были пройти в Грузии. ЕС же, напомним, объявил о приостановке евроинтеграции страны. Причиной стало принятие и вступление в силу закона об иноагентах, а также резкая реакция Тбилиси на критику этого закона Евросоюзом и США.

Грузинские власти, однако, оглядываться на это не планируют. Бидзина Иванишвили заявил, что цель ГМ — получение на выборах 26 октября конституционного большинства в парламенте. После разгрома оппозиции, пообещал миллиардер, власти займутся ею по-другому. Он заверил, что основанную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партию «Единое национальное движение» (ЕНД) ожидают серьезные проблемы. «Партии Саакашвили предстоит ответить за ее преступления перед грузинским народом», в частности за «исполнение заказа глобальной партии войны и вовлечение Грузии в войну с Россией в 2008 году».

Оппозиция в долгу не осталась.

Лидеры оппозиционных партий, включая однопартийцев Михаила Саакашвили, назвали заявления миллиардера «переходом красной черты» и обвинили власти в том, что они работают в связке с Москвой.

Один из ближайших соратников Михаила Саакашвили, член политсовета ЕНД Георгий Барамидзе в эфире телеканала «Пирвели» назвал Бидзину Иванишвили и его команду «русскими с грузинскими фамилиями». Комментируя заявления о том, что западная «глобальная партия войны» пытается втянуть Грузию в войну против России, господин Барамидзе отметил: «Но ведь в их же предвыборном клипе, опубликованном в начале предвыборной кампании, говорится о стремлении вступить в ЕС! Так куда же они вступают, если именно Запад вынашивает столь коварные планы против Грузии?»

Другой оппозиционер, лидер партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, также в прошлом работавший в команде Михаила Саакашвили, отметил, что Грузия «никогда не станет членом ЕС», если не будет «противостоять интересам России и империалистическим планам Кремля». По его словам, политика нынешних властей по умиротворению РФ путем разрыва с Западом «не уменьшает, а, наоборот, увеличивает вероятность российской агрессии», поскольку «Грузия остается без военных союзников».

Основатель оппозиционной партии «Ахали» Ника Гварамия, в свою очередь, заявил, что оппозиция «должна вырвать из рук Иванишвили аргумент о вероятности новой войны» и солидарно заявить о недопустимости «силового разрешения проблем Абхазии и Южной Осетии».

Судя по тому, как в Грузии начался предвыборный сезон, темы России, российско-грузинских отношений и вероятности новой войны станут главными в ходе парламентской кампании. Бидзина Иванишвили прямо назвал предстоящие выборы референдумом, на котором «грузины будут выбирать между войной и миром».

Георгий Двали, Тбилиси