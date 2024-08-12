Как сидел, так и будет служить

Суд в Белгороде назначил пять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 36 млн руб. бывшему вице-губернатору Константину Полежаеву, занимавшему пост в 2019–2023 годах. Экс-чиновник признан виновным в получении от главы строительной компании двух внедорожников стоимостью 18 млн руб. за покровительство при реализации госконтрактов на капремонт жилья в областном центре на сумму в 300 млн руб. Перед вынесением приговора господин Полежаев заявил, что заключил контракт с Минобороны РФ на участие в СВО и готов пожертвовать своей жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Полежаев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Константин Полежаев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Октябрьский райсуд Белгорода признал 51-летнего бывшего заместителя губернатора региона Константина Полежаева виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 36 млн руб. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Константин Полежаев после окончания Харьковского автомобильно-дорожного технического университета работал на различных должностях в управлении автодорог и транспорта администрации Белгородской области. В 2013 году господина Полежаева назначили первым заместителем мэра Белгорода, а через два года он возглавил областной центр. В начале 2019 года он стал заместителем на тот момент руководившего регионом Евгения Савченко. На посту вице-губернатора Константин Полежаев курировал вопросы ЖКХ вплоть до своей отставки в начале июля прошлого года. Он был уволен из-за работ по восстановлению пострадавших от украинских обстрелов домов в городе Шебекино и селе Новая Таволжанка, которые были признаны некачественными.

Через несколько недель после отставки Константина Полежаева задержали сотрудники управлений ФСБ и Следственного комитета по Белгородской области. В его отношении возбудили уголовное дело о взятке. По версии следствия, в 2022 и 2023 годах чиновник получил от руководителя строительной компании «Инвестпромэлит» Александра Вивтюка автомобили Porsche Panamera и Range Rover стоимостью 18 млн руб. Машины являлись вознаграждением за покровительство при заключении договоров и приемке работ по капремонту домов в Белгороде общей стоимостью 300 млн руб.

После задержания Константин Полежаев признал вину, поэтому по ходатайству следствия суд поместил его не в СИЗО, а под домашний арест. Меру пресечения изменили после вынесения приговора — осужденный был взят под стражу в зале суда.

В процессе расследования уголовного дела следствие обнаружило у Константина Полежаева имущество на сумму более 40 млн руб. После этого суд арестовал дом, земельный участок и нежилое помещение экс-чиновника кадастровой стоимостью 19,5 млн руб., а также швейцарские наручные часы на 1,8 млн руб. и три автомобиля на 21 млн руб. Также региональная прокуратура добилась изъятия из собственности семьи Полежаева нежилого помещения площадью 438,8 кв. м и стоимостью более 13 млн руб., которое он приобрел на неподтвержденные доходы и оформил на своего родственника.

Уголовное дело господина Полежаева рассматривалось в суде с начала лета этого года. Защита бывшего чиновника не отрицала, что он нарушил закон, но выступала за переквалификацию его действий на злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Как заявлял в суде адвокат Сергей Анохин, его доверитель не мог влиять на исполнение контрактов Фонда капремонта, а большинство договоров были заключены в 2020 году. К тому же ставшие предметом уголовного дела автомобили не перешли в собственность господина Полежаева, а находились во временном пользовании. По мнению защиты, в качестве ущерба должна была учитываться не стоимость машин, а стоимость их аренды.

В последнем слове Константин Полежаев признал вину, отметив, что он «заслужил наказание», и заявил, что намерен «восстановить свое честное имя». Для этого он несколько дней назад заключил с Минобороны контракт на участие в СВО. Отметим, что после отправки в зону спецоперации уголовное преследование фигуранта приостанавливается, а за боевые заслуги прекращается со снятием с него судимости.

Адвокат Сергей Анохин не стал обсуждать дальнейшую судьбу своего доверителя с “Ъ” по телефону. «Обжаловать или не обжаловать — это ему решать. Как решит, так и будет»,— сказал защитник.

Сергей Толмачев, Воронеж