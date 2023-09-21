Где ремонт, там и взятка

Суд в Москве приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Евгения Глаголева к девяти годам колонии. Курировавший строительство экс-чиновник признан виновным в получении взятки в размере 10,3 млн руб. и превышении должностных полномочий при ремонте гимназии, в которой сам когда-то учился. Ему также назначен штраф 20,6 млн руб. и запрещено в течение семи лет занимать должности в органах власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-заместитель губернатора Белгородской области Евгений Глаголев (справа), февраль 2020 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-заместитель губернатора Белгородской области Евгений Глаголев (справа), февраль 2020 года

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Таганский райсуд Москвы завершил рассмотрение уголовного дела о взятке и превышении полномочий (ч. 6 ст. 290 УК РФ и ч. 2 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего вице-губернатора и главы департамента строительства Белгородской области Евгения Глаголева, занимавшего пост в 2016–2021 годах. Как сообщили «Ъ» в суде, 38-летний экс-чиновник признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено девять лет лишения свободы со штрафом почти 20,6 млн руб. Также ему запрещено занимать должности в органах власти на семь лет.

Уголовное дело рассматривалось почти полтора года. Евгения Глаголева задержали летом 2021 года и заключили в следственный изолятор в Москве.

Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) вменяло чиновнику получение взятки в размере около 10,3 млн руб.

Как рассказывал председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью «РИА Новости», в 2020 году Евгений Глаголев незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных организаций за свой счет отремонтировать местную гимназию, в которой когда-то сам учился. Также он предложил бизнесмену передать ему незаконное вознаграждение за погашение задолженности возглавляемого им департамента по исполненным с 2017 года государственным контрактам.

Согласно материалам дела, взятку чиновник вымогал у директора и учредителя ООО «Тисайд» Дениса Гринякина. Эта фирма была подрядчиком строительства многих социальных объектов в Белгородской области. Деньги, фигурировавшие в уголовном деле, «Тисайд» перечислил сначала на счет белгородской компании ООО РГБ, а после — ООО «Стройпроектмонтаж». Трансакции происходили в мае 2020 года. По словам Александра Бастрыкина, в процессе расследования дела на имущество Евгения Глаголева стоимостью 65 млн руб. был наложен арест.

Евгений Глаголев был назначен в правительство региона, когда его возглавлял нынешний сенатор Евгений Савченко. Он первый представитель команды бывшего губернатора, попавший под уголовное преследование после назначения главой региона Вячеслава Гладкова.

Новый губернатор с самого начала работы критиковал строительный блок правительства. «Совершенно очевидно, что строительство части социальных объектов, которое должно было уже завершиться, провалено. Из-за этого страдают люди, которые должны были уже пользоваться этими объектами,— говорил господин Гладков в июне 2021 года.— Я дал шанс своему заместителю Евгению Сергеевичу Глаголеву все исправить. Шансом он не воспользовался». После этого заявления Евгений Глаголев был уволен.

Чиновник узнал об увольнении, находясь в больнице. Он выразил сожаление, что при оценке его работы не учитывались положительные результаты. На стадии предварительного следствия Евгений Глаголев отрицал вину, а его защита настаивала, что экс-чиновника оговорили. После вынесения приговора адвокат Игорь Стрелков не ответил на просьбу «Ъ» о комментарии.

После Евгения Глаголева под уголовное преследование за покровительство строительным фирмам попали несколько высокопоставленных чиновников Белгородской области.

В частности, в начале текущего года под стражу заключили бывшего мэра Белгорода и экс-главу Белгородской ипотечной корпорации 38-летнего Антона Иванова. Его обвиняют в получении многомиллионных взяток от застройщиков.

Следом в СИЗО попал теперь уже бывший генеральный директор АО «Газпром газораспределение Белгород» 51-летний Александр Сергиенко, который в 2018–2021 годах возглавлял второй по величине город в Белгородской области Старый Оскол. Ему также вменяется получение взяток от коммерческих компаний за содействие в выдаче им разрешительной документации на строительство и предоставление земельных участков в аренду.

Минувшим летом по обвинению в получении взяток автомобилями стоимостью 17 млн руб. от руководителя строительной фирмы под домашний арест поместили 50-летнего бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева, курировавшего ЖКХ. Источники «Ъ» в правоохранительных органах говорят, что расследование дел против некогда высокопоставленных чиновников продолжается.

Сергей Толмачев, Воронеж