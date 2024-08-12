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Коммерсантъ FM
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ОТЭКО перегрузят тарифы

ФАС сочла ставки терминала необоснованными

История с недовольством угольных компаний тарифами терминала ОТЭКО в Тамани получила продолжение. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сочла ставки необоснованными и возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. По словам юристов, претензии регулятора могут быть к недостаточному обоснованию повышения тарифов.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

ФАС возбудила дело в отношении ООО «ОТЭКО-Портсервис», оператора Таманского терминала навалочных грузов, по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Как заявили в ФАС, тарифы ОТЭКО на перевалку угля — экономически необоснованные, и в действиях компании при установлении ставок содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Как следует из приказа ФАС о возбуждении дела, речь может идти об установлении и поддержании монопольно высокой цены. В ОТЭКО комментировать решение ФАС не стали.

ОТЭКО управляет навалочным терминалом мощностью 70 млн тонн угля в год и наливным терминалом в порту Тамань. В 2023 году через терминал было перевалено 25,5 млн тонн угля.

В начале года угольные компании и трейдеры сократили перевалку через ОТЭКО из-за недовольства тарифами терминала в условиях снижения мировых цен на уголь (см. “Ъ” от 6 февраля). Тогда собеседники “Ъ” оценивали ставку перевалки в $40 за тонну. В мае тарифы снизились до $18 за тонну, сейчас, по данным Argus, находятся на уровне $20 за тонну. Основными клиентами терминала были СУЭК, КРУ, «Распадская», «Сибантрацит» и «СДС-Уголь». В мае отгрузка через терминал стала восстанавливаться (см. “Ъ” от 28 мая), хотя остается далека от прежней.

Как сообщили “Ъ” в ОТЭКО, среднемесячная отгрузка в адрес Тамани этим летом снизилась на 30% год к году, до 1,4 млн тонн, из-за сокращения провозных мощностей железной дороги.

По словам представителя компании, ситуация с отгрузкой угля в адрес Тамани критическая. «Мы готовы ежемесячно переваливать 5 млн тонн и более, угольные компании готовы этот объем экспортировать, но фактическая провозная способность железной дороги лишь сокращается»,— говорят в ОТЭКО. Источник “Ъ” в угольной отрасли говорит, что в июле на погрузку угля в порт Тамань подано заявок на 5 млн тонн, но ОАО РЖД согласовало только заявки на 2,4 млн тонн, а доставлено 1,3 млн тонн. В угольных компаниях комментарии не дали.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что принимают меры по максимальному вывозу всего предъявляемого объема угля в направлении Тамани. В зимний и весенний периоды со стороны ОАО РЖД не было никаких ограничений, но из-за отсутствия договорных отношений между угольными компаниями и портовиками объем заявок стремился к нулю, указывают в компании. Спрос на отправку угля в Тамань, поясняют в ОАО РЖД, начал восстанавливаться к лету, когда наступил сезонный пик пассажирских перевозок и начался основной этап ремонтно-путевых работ. «Увеличение перевозок угля на южном направлении станет возможным по окончании летнего сезона»,— отмечают в ОАО РЖД.

Юрист практики конкурентного права BGP Litigation Лилия Арсланова поясняет, что ФАС в рамках рассмотрения дела предстоит в первую очередь выяснить причины повышения тарифов.

Возможно, рассуждает она, имеют место рост расходов «ОТЭКО-Портсервиса» на оказание услуги или же обновление учетной политики компании. Не исключено, что компания в отсутствие обоснования включает в состав тарифа затраты, не связанные непосредственно с оказанием услуги, либо включает затраты в завышенном размере без какого-либо обоснования, что противоречит требованиям антимонопольного законодательства, говорит юрист.

По словам госпожи Арслановой, если ФАС признает тариф на перевалку угля в порту Тамань монопольно высоким, компании будет выдано предписание об устранении нарушения, неисполнение которого влечет штраф.

Кроме того, в случае установления вины компании грозит оборотный штраф, добавляет она. Размер штрафа за установление монопольной высокой цены — до 15% от выручки. В 2023 году выручка «ОТЭКО-Портсервиса» снизилась на 15%, до 71,72 млрд руб.

Экспортеры угля жалуются на заторы на железной дороге

Уровень ставок перевалки энергетического угля $15–20 на тонну позволяет компаниям экспортировать уголь, в том числе на рынки Китая и Индии, условно «в ноль», говорит руководитель направления консалтинга Neft Research Александр Котов. Южное направление, по словам аналитика, остается более выгодным благодаря сравнительно высокой доходности экспорта в Индию, тогда как продажи среднекалорийного угля в дальневосточных портах замедлились из-за вялого спроса на основных азиатских рынках и снижения цен. К тому же, отмечает господин Котов, предложение угля в дальневосточных портах сегодня ограничено из-за работ на железнодорожных путях.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина

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