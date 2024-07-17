Уголь запнулся о рельсы

Угольные компании жалуются на невозможность доставки грузов из-за высокой занятости железной дороги. По данным “Ъ”, проблема, которая приводит к скоплению угля и грозит остановкой обогатительных фабрик, обсуждалась на совещании в Минэнерго. В ОАО РЖД указывают, что выполняют все обязательства по перевозке угля, а для вывоза дополнительных объемов предлагают оптимизировать логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Угольным компаниям грозит остановка обогатительных фабрик из-за ситуации с отгрузкой угля из Кузбасса. Проблема обсуждалась в конце июня на совещании в Минэнерго, следует из протокола, с которым ознакомился “Ъ”. В Минэнерго отказались от комментариев.

Как говорится в протоколе, на Западно-Сибирской железной дороге эксплуатационная ситуация приняла неконтролируемый характер: занятость железнодорожной инфраструктуры путей общего и необщего пользования превышает 90%, а по ряду станций достигает 100%.

На сегодняшний день, говорится в документе, на станциях погрузки и путях необщего пользования простаивает около 280 составов с углем, препятствующих подводу порожних и выводу груженных составов, в результате чего на станции Кемеровской области порожние вагоны в достаточном количестве завести невозможно.

Это приводит к образованию значительных сверхнормативных остатков угля, что в условиях отсутствия подвода порожних вагонов грозит остановкой обогатительных фабрик. Мощности фронтов погрузки угольных компаний задействованы менее чем на 50% от перерабатывающей способности, а выполнение согласованной заявочной базы не превышает 70%, говорится в документе.

В угольных компаниях комментарии не предоставили. Источник “Ъ” на рынке связывает ситуацию с замедлением скорости на железной дороге. «Многие не знают, но уголь — это скоропортящийся продукт»,— поясняет собеседник “Ъ”. По его словам, спустя месяц после попадания на склад уголь начинает греться и гореть, что вынуждает предприятия снижать производство. Хотя, добавляет источник “Ъ”, в последнюю неделю ситуация с логистикой улучшилась по сравнению со средней за полгода.

В январе—июне 2024 года добыча угля в Кузбассе снизилась на 5,5% в годовом выражении, до 102,8 млн тонн угля, сообщало министерство угольной промышленности региона.

Общие отгрузки угля кузбасскими предприятиями сократились на 1,9 млн тонн, до 13,6 млн тонн. Экспорт в восточном направлении вырос на 0,2 млн тонн, до 4,3 млн тонн, а в северо-западном и южном направлениях — снизился на 0,3 млн тонн и 0,5 млн тонн, до 2,7 млн тонн и 1,3 млн тонн соответственно.

В ОАО РЖД заявили “Ъ”, что выполняют все обязательства по вывозу угля, указав на рост экспортных перевозок в восточном направлении в первом полугодии в том числе из Кузбасса на 2,6%, до 27,6 млн тонн. Информация о количестве простаивающих поездов с углем, утверждают в ОАО РЖД, не соответствует действительности. А временное отставление поездов от движения, добавляют там, используется для сглаживания неритмичности работы участников цепочки доставки грузов. «Данные меры позволяют избежать "заторов" в точках выгрузки, а также максимально эффективно использовать транспортную инфраструктуру»,— говорят в ОАО РЖД.

Для решения проблемы сверхнормативных остатков угля на складах, считают в ОАО РЖД, требуется взаимоувязка процессов добычи и реализации.

Для обеспечения вывоза дополнительных объемов из Кузбасса ОАО РЖД предлагает использовать возможности привлечения инновационных вагонов повышенной грузоподъемности. Этому также могла бы способствовать минимизация «неоптимальных перевозок» угля на российский рынок, отмечают в компании. В январе—июне 2024 года такие поставки потребителям Дальнего Востока из более западных регионов выросли год к году на 26%, до 4 млн тонн, указывают в ОАО РЖД. По данным источника “Ъ” в транспортной отрасли, на угольных складах предприятий Кемеровской области на сегодня размещено около 20 млн тонн каменного угля. «Это соответствует среднегодовому значению 2023 года»,— добавил он. Это подтверждается данными министерства угольной промышленности Кузбасса.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов отмечает, что, помимо простоя и остановки обогатительных фабрик, есть риск и самовозгорания угля в вагонах, что чревато техногенными и экологическими катастрофами. Сама остановка фабрик, по его словам, не критична, но грозит штрафами за срыв экспортных контрактов. Это нанесет дополнительный удар по рентабельности отрасли, которая и без того показывает неудовлетворительные результаты, указывает господин Худалов.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов