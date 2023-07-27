VK не светит голубой экран

Положение, обязывающее продавать «умные» телевизоры в России только с предустановленным магазином приложений RuStore (разрабатывается VK), исчезло из последней версии проекта соответствующего акта. В Минцифры объяснили, что техническую реализацию требования предстоит доработать. При этом требование глубокой интеграции RuStore с операционной системой телефона, вызывавшее критику отрасли, сохранилось. Эксперты отмечают, что компаниям интересней выпускать приложения для телефонов, а не ТВ, но признают выгоды «телевизионной» версии RuStore для VK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Подкомиссия правительственной комиссии по проведению административной реформы 27 июля рассмотрит разработанный Минцифры проект постановления правительства об обязательной интеграции магазина приложений RuStore с операционной системой мобильных устройств и ТВ, сообщил “Ъ” источник на рынке электроники. “Ъ” ознакомился с версией проекта постановления правительства, направленной в правкомиссию: из него исчезло требование предустанавливать магазин приложений на поддерживающие его смарт-телевизоры. В Минцифры подтвердили, что отказались от этого положения, так как «нужна дополнительная проработка аспектов его технической реализации».

Версия RuStore для телевизоров на операционной системе Android TV была анонсирована в мае, в июле «Ведомости» сообщили, что магазин вместе с другими приложениями VK будет предустанавливаться на телевизоры Razz (собственная торговая марка Wildberries).

При этом еще в марте Минцифры опубликовало проект постановления правительства, в котором было упоминание версии национального магазина приложений для ТВ. Большая часть документа, однако, касается правил интеграции RuStore с операционной системой: они предусматривают, что российский магазин должен быть интегрирован в систему наравне со штатным, вплоть до появления экрана регистрации при первом включении устройства.

Положения об интеграции RuStore с системой остались в проекте, отправленном в правкомиссию, следует из имеющейся у “Ъ” копии. При этом авторы документа сдвинули сроки, с которых начнут действовать требования: раньше планировалось, что они вступят в силу с 1 сентября, теперь — спустя три месяца после опубликования документа. Это нужно, чтобы производители оборудования смогли подготовиться, пояснили “Ъ” в Минцифры. В VK не ответили на вопрос о проекте постановления, но уточнили, что обсуждают предустановку RuStore на ТВ «с разными производителями». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию, не ответили на запрос.

Ранее в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК (объединяет «М.Видео-Эльдорадо», Huawei, LG, Samsung и др.) отмечали, что новые требования не соотносятся с условиями лицензии Google на системные сервисы (см. “Ъ” от 7 июля). В начале июня РАТЭК на встрече с представителями Минцифры и VK вновь просила учесть обстоятельства, касающиеся интеграции RuStore, сказал “Ъ” ее представитель Антон Гуськов: «Эти требования неисполнимы для товаров, ввозимых параллельным импортом, а именно они позволяют не допустить дефицита техники на рынке». Отсрочка исполнения требований, по его словам, действительно поможет лучше подготовиться, «но не решит проблему полностью».

VK заинтересована в том, чтобы расширять привлекательность RuStore среди разработчиков, говорит сооснователь компании по разработке цифровых платформ Arcsinus Павел Голуб: «Создавать версию магазина для смарт-ТВ имеет смысл и для этого, и для распространения собственных сервисов — например, "VK Видео"». При этом он отмечает, что рост популярности телевизоров на Android TV «не привел к устойчивому росту спроса разработки под эту платформу». Компаниям, по его словам, интересней заказывать создание сервисов для телефонов: «Пользователей смартфонов намного больше, а многим сегментам бизнеса, например ритейлерам, не совсем понятно, зачем иметь приложение для телевизоров».

Юрий Литвиненко