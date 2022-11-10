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Коммерсантъ FM
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«У нас нет задачи копировать сервисы Google и Huawei»

Руководитель RuStore Иван Мыздриков о привлечении пользователей, разработчиков и денег

Санкции, закрывшие Сбербанку, ПСБ и ряду других российских компаний и банков доступ в предустановленные зарубежные магазины мобильных приложений, создали почву для формирования альтернативных площадок дистрибуции. Поддержку Минцифры получила только одна из них — RuStore от VK. Постановление правительства, которое сделает сервис обязательным к предустановке, еще обсуждается, но VK уже пытается активно привлекать разработчиков и пользователей. Об отношениях с создателями приложений, взаимодействии с Huawei и перспективах появления рекламы в сервисе “Ъ” рассказал руководитель RuStore Иван Мыздриков.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Какие ключевые показатели установлены для RuStore на период бета-тестирования? Каковы цели по аудитории, числу приложений, к какому сроку их планируется достичь?

— Количественные и качественные. Первые измеряются аудиторией разработчиков, количеством загруженных приложений и пользовательской аудиторией. Вторые определяются отношением разработчиков и пользователей и тем, как они оценивают сервис. Основная задача — сделать RuStore удобнее, чем другие магазины, как для пользователей, так и для разработчиков.

— Вы сами определяли количественные цели, они поставлены Минцифры или на уровне коалиции компаний, которая создавалась для развития магазина?

— Мы обсуждали цели с советом (экспертный совет, в который входят VK, «Яндекс», Сбербанк, «Авито», «Ростелеком», Тинькофф-банк, HH, Ozon, Wildberries и «Газпром-медиа».— “Ъ”). Оценивали, достижимы ли с имеющимися ресурсами цифры, на которые мы нацелились.

— Как достижения соотносятся с прогнозом?

— RuStore опережает внутренний прогноз, в том числе благодаря партнерам из совета и их технологиям.

— В октябре VK отчиталась, что RuStore загрузили 2,4 млн раз. Как вы оцениваете число именно активных пользователей, которые заходят в магазин, скачивают приложения, оставляют отзывы?

— Полагаемся на данные Mediascope. По их оценке, месячная аудитория RuStore составляла почти 2 млн пользователей (29 сентября Mediascope приводил цифру в 1,76 млн пользователей старше 12 лет.— “Ъ”). По нашим данным, 80% пользователей, установивших RuStore, возвращаются в магазин, чтобы обновить приложения или установить дополнительные. Мы видим хорошую конверсию.

— С помощью чего вы узнаете, как оценивают RuStore?

— Проводим маркетинговые и продуктовые исследования, часто находим в них интересные инсайты по восприятию. Общаемся с аудиторией напрямую, через соцсети и службу поддержки — это важные каналы, с помощью которых можно увидеть реальные проблемы.

— Представим, что я скачал RuStore после его запуска в мае, посмотрел каталог, увидел, что все необходимые мне приложения есть в Google Play или в магазинах от производителя телефона. И удалил RuStore. Как вы вернете такого пользователя?

— Во-первых, в других магазинах есть только часть приложений. Если оценивать набор приложений от российских разработчиков и их доступность, то у RuStore самый полный каталог. Некоторые банковские сервисы или приложения топовых издателей могут присутствовать и в других магазинах, но только в RuStore есть весь список.

Во-вторых, выстраиваем всю экосистему, весь цикл для разработчика так, чтобы он был заинтересован публиковать приложение у нас, вести пользователей за обновлением, чтобы это было удобно. Поэтому число сервисов, доступных в RuStore, продолжит расти. Мы рассчитываем добавлять и эксклюзивные приложения, в том числе работаем с иностранными разработчиками, которые в перспективе смогут загружать продукты в RuStore.

— Самые популярные приложения в RuStore — те, что удалены с других платформ или лишены монетизации. Не видите ли вы риска того, что за RuStore закрепится репутация «магазина удаленных приложений», которая помешает росту?

— Исследования говорят, что подобного восприятия нет, и я не думаю, что оно возникнет. RuStore хорошо воспринимают в плане интерфейса, в первую очередь за счет его простоты.

— Но первое, с чем я сталкиваюсь как потенциальный пользователь RuStore,— это нетривиальность его установки. Нужно скачать файл, дать разрешение, отключить блокировку. На каком этапе появляется простота?

— RuStore в плане реализации основного сценария «найти и установить то или иное приложение» проще, чем большинство конкурентов. Мы внимательно следим за этим и очень аккуратно подходим к каждому запуску изменений. Например, много времени потратили на исследования того, как должен быть реализован блок избранного или подборки, чтобы они не раздражали пользователя.

— Что планируется в ближайшем будущем предложить пользователю кроме самой возможности установить или обновить приложение и оставить отзыв?

— Мы создаем для разработчиков инфраструктуру, на базе которой они могут выстроить бизнес. Пользователи-физлица непосредственно связаны с пользователями-разработчиками. Мы даем возможности как первым, так и вторым. Например, те же отзывы — это не только функция для пользователя, но и инструмент взаимодействия. Платежи — тоже взаимодействие: они позволяют пользователям получить какой-то контент или возможности в играх, а разработчику — денежную компенсацию за свой труд.

На все, что мы делаем, нужно смотреть прежде всего как на способ построения и развития этой общей модели. Мы запустили сервис push-уведомлений, возможность создавать ведущие в приложение ссылки и добавлять кнопки «Доступно в RuStore». Будем улучшать платежи, которые RuStore запустил недавно, добавим новые способы расчетов, чтобы повысить конверсию и снизить комиссию. Работаем над тем, чтобы привлечь популярные внешние рекламные системы.

— Я понимаю эту логику, когда мы говорим о прямых взаимодействиях между издателем и потребителем. Но также понимаю, что пользователя, который скачивает приложения, тоже надо лишний раз «подстегнуть»: здесь — настроить рекомендации, там — собрать подборку или написать редакционный материал, как в App Store. Вы собираетесь это делать?

— Мы уже запустили первые тестовые подборки. Это важная составляющая поиска приложений. Есть разные сценарии. Кому-то удобен поиск — мы заметно улучшили его и добавили рекомендации. Кто-то полагается на мнение экспертов и на редакцию, в ближайшее время у нас появятся экспертные рекомендации. Другим нужны отзывы и рейтинги, чтобы понять, насколько безопасно и удобно приложение.

— По поводу отзывов: эта функция появилась в RuStore одновременно с привязкой VK ID. В итоге вышло, что к авторизации привязалась вся функциональность RuStore — я, условно говоря, не могу даже обновить приложение «Госуслуги» без VK ID. Как вы можете объяснить это требование и как к нему относятся ваши партнеры по созданию магазина? У того же «Яндекса» есть многосервисные учетные записи.

— Это нужно для обеспечения безопасности магазина и разработчиков, чтобы последние знали, что отзывы и любые другие действия исходят от реальных пользователей.

Во многих магазинах распространена практика, когда скачивания приложений накручивают, чтобы вывести какие-то из них, в том числе потенциально опасные, в топы.

— Но сама по себе система логинов не исключает такую практику: злоумышленники просто создают фейковые аккаунты.

— И здесь как раз отвечу на вторую часть вопроса. Говорить о том, что авторизация в RuStore происходит только через VK ID, не совсем корректно. Есть три способа: по номеру телефона, по VK ID и по «Сбер ID». На старте выбрали их как наиболее массовые и обеспечивающие требуемый уровень безопасности. Основная часть пользователей авторизуется с помощью номера телефона, на данный момент это один из самых эффективных способов повысить стоимость активности ботов и отсечь их. В перспективе планируем добавить и другие пути авторизации.

— Допустим, я — представитель малого или среднего бизнеса или разработчик утилит, и мне не грозят риски быть исключенным из международных магазинов. Что вы можете мне дать, чего не могут иностранные площадки?

— Самый простой пример: Google отключил свою рекламную сеть и возможность монетизации. Для небольших игроков это критично, в то время как большие компании обладают достаточным ресурсом, чтобы подключить свою платежную и рекламную системы. Мы работаем над тем, чтобы такие разработчики, в том числе физлица, могли максимально просто мигрировать в RuStore и продолжить зарабатывать на приложениях. В том числе изучаем возможность сделать так, чтобы заработок через платежную систему RuStore был доступен и при других способах дистрибуции.

Комиссия в RuStore ниже, чем у большинства конкурентов. По мере появления новых способов оплаты будем работать над ее снижением.

В RuStore уже есть оплата банковскими картами и через SberPay, скоро появится оплата через Систему быстрых платежей и с мобильного счета.

— Вы намерены вкладывать средства в привлечение разработчиков, как это делал Huawei в России и других странах для развития App Gallery? Планируются ли гранты, софинансирование переноса приложений?

— Да. Конкретнее рассказать сможем в начале следующего года. Планируем поддерживать адаптацию приложений, представить специальные условия для определенных категорий, со снижением комиссии, где это возможно.

— Сейчас активно идут споры о принудительном лицензировании контента иностранных правообладателей, особенно аудиовизуального. Если разработчик приложения с таким контентом захочет опубликоваться в RuStore, как вы отреагируете?

— Определенной позиции сейчас нет, пока слишком много «если». Мы не знаем, будет ли принят соответствующий закон, а если да, то в каких формулировках. Мы соблюдаем требования действующего законодательства. Если в нем будут изменения, рассмотрим с юристами, как их отрабатывать.

— Планирует ли RuStore ввести рекламу внутри магазина — например, платное продвижение в рекомендациях или поиске, рекламные баннеры на сторонние сервисы?

— Основной сценарий — это привлечение в RuStore из популярных рекламных сетей. Чтобы разработчик мог в любой крупной сети купить рекламу, проследить пользовательский путь, оценить стоимость привлечения. Возможно, в перспективе появится возможность закупать рекламу и внутри RuStore, но сейчас мы концентрируемся на сценариях, которые уже используют разработчики. Для них реклама внутри стора будет чем-то новым, с чем еще предстоит экспериментировать.

— У Google и Apple есть собственные платформы приложений с моментальным запуском — «Блиц-приложения» (App Clips) и Google Play Instant соответственно. На телефонах Samsung есть схожая игровая платформа Instant Plays. Планируется ли добавить в RuStore возможность публикации моментальных приложений?

— У нас есть платформа VK Mini Apps, опыт работы в этом направлении. Мы исследуем и оцениваем такой вариант развития, но финальное решение не принято.

— Общаетесь ли вы с производителями устройств по поводу предустановки RuStore?

— Общаемся со всеми крупными производителями и поставщиками. Подвижки есть. С кем — пока не хотели бы говорить.

— Какие у вас отношения с Huawei? Планируется ли более тесно интегрироваться с их платформой Huawei Mobile Services (HMS) или с софтверной платформой в целом?

— Мы общаемся и с Huawei, и с другими партнерами. Но, запуская то или иное решение, выбираем оптимальную технологию или поставщика для каждого конкретного случая. Для нас в первую очередь важно удобство для разработчиков.

— Планирует ли VK работать над собственными аналогами HMS и Google Mobile Services (GMS)? Я имею в виду общие библиотеки, которые позволили бы разработчикам не только использовать платежную инфраструктуру RuStore, но и внедрить в приложения геолокацию, чтение СМС для входа, другие универсальные функции.

— Да, планирует. В наших сервисах есть пересечение с GMS и HMS: и там, и там есть платежные средства и отправка уведомлений. Но у нас нет задачи копировать сервисы Google и Huawei, цель — закрыть основные потребности разработчиков и пользователей.

— Запрос на какие дополнительные функции вы видите со стороны разработчиков?

— Мне бы не хотелось сильно раскрывать планы. Из ближайшего — представим межплатформенную среду разработки игр, будем развивать рейтинги и рекомендации на главной странице, тематические подборки.

— Выстроено ли у RuStore взаимодействие с игровой площадкой VK Play? Будете отдельно продвигать мобильные игры в RuStore?

— Взаимодействуем с коллегами на техническом и продуктовом уровне. Будем совместно развивать раздел игр в RuStore. Сейчас он сильно отличается от раздела приложений. В дальнейшем добавим специфические рейтинги и рекомендации от VK Play, таблицы лидеров по играм, дополнительные достижения для раздела.

— Некоторые приложения в RuStore несовместимы со своими же копиями в других магазинах. То есть, если я раньше скачал приложение из Google Play, а затем попытался обновить его через RuStore, установка завершится ошибкой. Эта проблема решаема?

— Решаема. Требуются как доработки со стороны RuStore, так и активность со стороны разработчиков, чтобы они применяли определенные практики при создании приложений.

— Одна из подкатегорий приложений, размещенных в RuStore,— утилиты для оплаты штрафов ГИБДД, проверки задолженностей и т. д. Некоторые разработчики для их продвижения используют символику госорганов и слово «официальный». Планируете выделять действительно официальные приложения госорганов, а в случае с коммерческими сервисами — непосредственно от разработчиков?

— Мы выстраиваем систему модерации так, чтобы описанная вами ситуация не повлияла на пользователей. Появилась возможность составить жалобу на приложение и сообщить, что оно вводит в заблуждение. В правилах модерации RuStore есть пункт о том, что разработчик не должен использовать в названиях приложения слова «официальный», «государственный» и подобные, когда это не соответствует действительности. Если требование не соблюдается, сервис не проходит модерацию, и мы рекомендуем разработчику скорректировать название.

— Собирает ли VK данные о загрузках приложений в RuStore? О приложениях, установленных на устройстве пользователей? Если да — учитывает ли VK эти данные при выдаче рекламы и рекомендаций в других сервисах?

— Какие данные и как используются, подробно прописано в пользовательском соглашении.

Собираемая информация не используется в рекламных целях, но будет учитываться при построении рекомендаций в RuStore.

Если мы видим, что человек установил пять игр из раздела «Аркады», логично предложить ему недавно вышедшую игру этой категории. Данные также будут использоваться для оценки угроз безопасности.

— Возможен ли сценарий, когда пользователь VK скачал из RuStore приложение банка, а последний затем смог таргетировать рекламу на него?

— По собранным нами данным — нет. Но тот сценарий, что вы описываете, стандартный и достаточно просто реализуется на стороне самого банка. Финансовая организация знает, кто запускает их приложение и как потом выйти на этого пользователя в той или иной рекламной сети.

Мыздриков Иван Сергеевич

Личное дело

Родился 14 октября 1984 года. В 2006 году окончил Институт компьютерных технологий Московского государственного университета экономики, статистики и информатики, в 2009-м — аспирантуру.

С 2008 года работал в Competentum, Microsoft, VK, LG Electronics. По состоянию на июнь 2020 года занимал должность директора по продукту Mail.Ru Cloud Solutions. В апреле 2022 года возглавил проект RuStore группы VK (бывшая Mail.ru Group).

RuStore

Company profile

Официальный российский магазин мобильных приложений, разработанный VK при поддержке Минцифры. Доступен только для Android. Бета-версия RuStore вышла 25 мая 2022 года.

К середине июля в магазине было размещено более 1 тыс. приложений. На тот момент пользователи установили RuStore 500 тыс. раз и скачали приложения около 1,1 млн раз. Более 50% всех загрузок пришлось на финансовые приложения, в частности, подсанкционных банков — «Сбербанк Онлайн», «ВТБ Онлайн» и Альфа-банк. На категорию «Инструменты» («полезные сервисы для жизни и работы») приходилось 10% скачиваний, «Развлечения» — 9%, «Покупки» — 6%.

В октябре VK отчиталась, что RuStore загрузили 2,4 млн раз.

Интервью взял Юрий Литвиненко

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