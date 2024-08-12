Электросамокаты толкают к новым штрафам

Мосгордума предложила ужесточить ответственность пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). В частности, речь идет о новых штрафах до 30 тыс. руб. за передачу управления электросамокатом пьяному водителю, а также за употребление алкоголя и наркотиков пользователем уже после того, как тот был остановлен полицейским. Санкция в 1,5 тыс. руб. может быть введена за использование телефона во время езды на электросамокате без помощи устройств hands free. По уровню ответственности ездоки на СИМ, по сути, приравниваются к автомобилистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поправки к КоАП, ужесточающие ответственность для пользователей СИМ, напомним, в июне 2024 года были приняты Госдумой в первом чтении (“Ъ” рассказывал об этом 10 июня). В рамках подготовки ко второму чтению законопроекта Мосгордума выдвинула новые инициативы, сообщили вчера в столичном парламенте.

Штраф в 30 тыс. руб. предлагается ввести за употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП или после остановки пользователя СИМ сотрудником полиции.

Такой состав, напомним, уже предусмотрен в кодексе для водителей автомобилей и мотоциклов (санкция — до двух лет лишения прав). Санкция в 20–30 тыс. руб. вводится и за передачу управления СИМ лицу в состоянии алкогольного или иного опьянения, а штраф в 1,5 тыс. руб.— за использование во время движения телефона без hands free. И наконец, штрафовать на 1 тыс. руб. предлагается за невыполнение пользователем СИМ «обязанностей в связи с ДТП», включая оказание помощи пострадавшим и вызов скорой помощи.

В действующем кодексе отдельных санкций для пользователей СИМ нет. ГИБДД вправе наказывать владельцев мобильного транспорта штрафами до 1,5 тыс. руб. в статусе «иных участников движения». В принятом в первом чтении законопроекте сенаторов Андрея Клишаса, Артема Шейкина, Ирины Рукавишниковой и Владимира Полетаева уже заложены штрафы до 3 тыс. руб. за пользование устройством вдвоем, до 2,5 тыс. руб.— за создание помех пешеходам, 30 тыс. руб.— за пьяное вождение и т. д.

«Предлагаемые поправки повторяют правовые механизмы, уже действующие в отношении водителей автомобилей,— пояснил “Ъ” спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.— Они направлены на соблюдение основного запрета: нельзя использовать СИМ в состоянии опьянения. Нетрезвый пользователь может врезаться в препятствие, налететь на пешехода, а на проезжей части дороги спровоцировать ДТП с участием автомобилей». «Верифицированной» статистики о нетрезвых пользователях СИМ сейчас нет, отметил господин Шапошников, поскольку законодательством для этих лиц не предусмотрена обязанность проходить медосвидетельствование. «Будем надеяться, что закон будет принят и вступит в силу еще в текущем прокатном сезоне»,— отметил Алексей Шапошников. Сезон кикшеринга, напомним, закрывается обычно в ноябре. Госдума вернется с каникул 3 сентября.

«После принятия в первом чтении законопроекта в мой адрес неоднократно поступали различные предложения о внесении поправок, в том числе от председателя Мосгордумы,— заявил “Ъ” сенатор Артем Шейкин.— Все предложения были рассмотрены, многие (в том числе поступившие из Мосгордумы) нашли отражение в поправках, которые направлены мною в Госдуму 8 августа. Уверен, уже осенью Госдума положительно рассмотрит законопроект во втором и третьем чтениях, что позволит защитить наших граждан, прежде всего пешеходов, от самокатчиков, которые с каждым годом все больше нарушают ПДД».

По данным Научного центра безопасности дорожного движения МВД, за шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 1,89 тыс. ДТП с участием СИМ (+81,3% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погиб 21 человек.

«Необходим эффективный государственный контроль с фиксацией и оформлением каждого нарушения, сейчас пока этого ничего мы не видим,— прокомментировала инициативы директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.— Есть лишь периодические рейды против СИМ со стороны ГИБДД, но этого мало. Постоянным отслеживанием правонарушений и наказанием пользователей пока занимаются, по сути, только операторы». Речь идет о штрафах, которые накладывают компании на пользователей (списывая деньги с карты) за нарушение правил, установленных в договорах оферты. Несколько дней назад, напомним, дептранс Москвы предложил московским операторам поднять с 3–10 тыс. до 100 тыс. руб. размер штрафов для граждан, которые вдвоем пользуются одним прокатным самокатом. Компании идею поддержали, но пока никто штрафы не повысил.

Помимо поправок к КоАП, должны быть приняты изменения в ПДД и новый закон, который обяжет регистрировать все СИМ (в том числе принадлежащие физлицам) в специальном реестре — по аналогии с поставкой машины на учет в ГИБДД. Нормы готовит Минтранс.

Иван Буранов