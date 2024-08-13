Адвокату вновь понадобится защита

Кассационный суд отменил оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии Диане Ципиновой по делу о применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В 2020 году защитница пыталась попасть в отделение полиции к своему задержанному коллеге, но встретила сопротивление силовиков и в итоге дала одному из них пощечину. Как выяснил “Ъ”, решение кассационной инстанции будет обжаловано в Верховном суде. Дело госпожи Ципиновой стало одним из поводов для разработки Федеральной палатой адвокатов законопроекта об уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности.

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Фото: Архив Дианы Ципиновой Диана Ципинова

Фото: Архив Дианы Ципиновой

В понедельник Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор адвокату из Кабардино-Балкарии (КБР) Диане Ципиновой по делу о применении насилия в отношении полицейского. Уголовное дело против нее было возбуждено в мае 2020 года. Тогда конфликт с полицейскими случился у ее коллеги адвоката Ратмира Жилокова. По версии следствия, тот «ударил одного из сотрудников МВД лбом в голову и толкнул». Господин Жилоков позже отрицал этот факт и утверждал, что, оказывая помощь клиентке, лишь указал полицейским на отсутствие ряда необходимых документов. Адвокатов Наталью Магову, Людмилу Кочесокову и Диану Ципинову полицейские к задержанному коллеге не пустили, аргументируя, что у них нет «адвокатского ордера, а также масок и перчаток» (в тот момент действовали эпидемиологические ограничения).

Как говорится в материалах дела, госпожа Ципинова «неоднократно пыталась прорваться в здание (полиции.— “Ъ”), а сотрудника полиции, пытавшегося ей помешать, ударила рукой в лицо и затем ногой в область паха». Сама она утверждает, что силу применили против нее.

По словам госпожи Ципиновой, ее «затащили» в отдел, всю ночь продержали в наручниках и «угрожали сексуальным насилием». Медэкспертиза впоследствии зафиксировала у пострадавшей многочисленные следы побоев, кровоподтеки в области груди и перелом левой лучевой кости.

Диана Ципинова и Ратмир Жилоков обратились в СКР и прокуратуру с жалобой на превышение полномочий полицейскими (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Являвшийся тогда президентом Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, заявив о «грубейшем нарушении профессиональных прав адвокатов и требований закона». Но СКР не нашел в действиях правоохранителей признаков преступления. В отношении Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой возбудили дело о применении насилия по отношению к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Видеосъемка, которая велась в отделе полиции, показывает, что женщина дала пощечину сотруднику полиции.

В январе 2023 года Урванский райсуд КБР приговорил господина Жилокова к полутора годам лишения свободы. Через два месяца ВС КБР изменил приговор — адвокату назначили штраф в 100 тыс. руб. Адвокат Диана Ципинова райсудом была признана невиновной; в ноябре 2023 года ВС КБР утвердил решение первой инстанции. Однако в 2024 году заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил кассационное представление с требованием отменить приговор и пересмотреть дело. В частности, необоснованным в ведомстве сочли заключение суда о том, что полицейский причинил госпоже Ципиновой телесные повреждения и совершил в отношении нее «насильственные действия, имеющие элементы сексуального характера, публично унизив ее и оскорбив»,— для этого необходима экспертиза специалиста в области сексологии. В ведомстве также отметили, что суд принял во внимание «исключительно доказательства стороны защиты и оставил без должной оценки доказательства стороны обвинения».

Защитник госпожи Ципиновой, заместитель председателя комиссии совета ФПА по защите прав адвокатов Нвер Гаспарян в ответном возражении настаивал, что полицейские были обязаны пропустить адвокатов в здание «по предъявлению служебного удостоверения». Кроме того, заметил он, факт «совершения насильственных действий, имеющих элементы сексуального характера, публичного унижения» установлен экспертом-психологом.

Однако 12 августа защитников Дианы Ципиновой, среди которых была и президент ФПА Светлана Володина, ждала неудача: Пятый кассационный суд поддержал позицию Генпрокуратуры, уголовное дело возвращено в Урванский районный суд КБР.

Это решение будет обжаловано в Верховном суде, когда адвокаты получат мотивировочную часть решения.

Дело госпожи Ципиновой стало одним из поводов для разработки рабочей группой под руководством советника ФПА Евгения Рубинштейна законопроекта об уголовной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности. Господин Рубинштейн пояснил, что палата выбирает наиболее эффективную возможность внесения законодательной инициативы. В июне этого года ФПА подготовила алгоритм действий для защитников, столкнувшихся с нарушением профессиональных прав.

Замглавы думского комитета по безопасности и противодействию коррупции («Единая Россия») Анатолий Выборный считает дело адвоката Ципиновой «частным случаем», отмечая, что ФЗ «Об адвокатуре» и так «предоставляет адвокатам многочисленные гарантии при осуществлении деятельности», предусматривая «невозможность вмешательства в адвокатскую деятельность, привлечение адвоката к ответственности за выраженное им при осуществлении профессиональной деятельности мнение и особый порядок уголовного преследования адвокатов».

Эмилия Габдуллина, Ксения Веретенникова