Адвоката осудили за побои

Урванский районный суд вынес приговор адвокату адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики Ратмиру Жилокову. Его дело получило известность в мае 2020 года. Тогда адвокат был задержан полицейскими, а трех его приехавших коллег не только не пустили в Урванский РОВД, но и грубо оттуда выдворили. Инцидент в конечном счете перерос в драку, были возбуждены дела в отношении Ратмира Жилокова и одной из его защитниц — Дианы Ципиновой по факту применения насилия к представителю власти. Суд в итоге признал Ратмира Жилокова виновным и приговорил к полутора годам колонии общего режима. Защита адвоката намерена обжаловать это решение.

Судебные слушания по делу Ратмира Жилокова продолжались полтора года. По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД России по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в городе Нарткала. Сотрудница заведения, где предположительно велась незаконная деятельность, отказалась пустить их внутрь и позвонила господину Жилокову.

Прибывший на место адвокат, по данным силовиков, «начал провоцировать полицейских на конфликт, предлагая одному из них снять форму и подраться», а затем «ударил одного из сотрудников МВД лбом в голову и толкнул», после чего мужчину задержали и доставили в отдел полиции.

«После того как личность задержанного установили, в отношении его были составлены два протокола об административном правонарушении. Один — за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП РФ), второй — за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ)». «Кроме того, был зарегистрирован рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов», что стало поводом для возбуждения в отношении Ратмира Жилокова уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Защита Ратмира Жилокова отмечала, что их коллега по просьбе своей доверительницы действительно прибыл 20 мая 2020 года для участия в осмотре полицейскими помещения, в котором его клиентка собиралась открыть интернет-кафе. Полицейские, по данным защиты, пытались в течение дня «проникнуть в помещение» интернет-кафе, «не имея на это правовых оснований». Прибывший на место заместитель начальника по охране общественного порядка ОМВД по Урванскому району Тимур Нагоев и остальные сотрудники полиции, утверждают адвокаты, «не имели при себе письменного распоряжения на обследование помещений, которое должно быть в соответствии с приказом МВД».

Указали защитники и на тот факт, что, по версии следствия, Ратмир Жилоков не выполнял законные требования Тимура Нагоева, однако, согласно выводам Урванского районного суда, рассматривавшего дело об административном правонарушении господина Жилокова, никаких нарушений закона, дающих основание для применения к нему меры административного принуждения, адвокат не допускал.

Тем не менее суд согласился с выводами следствия и назначил Ратмиру Жилокову полтора года лишения свободы, несмотря на наличие у него четырех малолетних детей и активное участие в благотворительности.

В тексте приговора перечисляются пожертвования адвоката — 700 тыс. руб. на строительство мечети в селении Аушигер, более 200 тыс. руб.— ГКУ «Нальчикский психоневрологический диспансер». С 2013 года мужчина помогал ГКУ «Республиканский центр социальной помощи семье и детям», а также жертвовал деньги на оборудование ливневой канализации в Аушигере. Однако, по мнению суда, поскольку обвиняемый «с особой дерзостью» предлагал господину Нагоеву в присутствии подчиненных «в кулачном бою разрешить разногласия», демонстрировал «пренебрежительное отношение к содеянному и потерпевшему», он заслуживает отбытия наказания в колонии общего режима.

Адвокаты Ратмира Жилокова заявили, что практически все доводы защиты были судом проигнорированы. Приговор они назвали незаконным, предвзятым и алогичным, пообещав, что обжалуют его в ближайшее время.

Александра Ларинцева, Пятигорск