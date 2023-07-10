Адвокаты и полиция сыграли один-один

Урванский районный суд в Кабардино-Балкарии признал адвоката Диану Ципинову невиновной в насилии по отношению к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Напомним, в 2020 году трех женщин-адвокатов в КБР не допустили к задержанному коллеге Ратмиру Жилокову, грубо вышвырнув их из отдела полиции. Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении сотрудников МВД, но на скамье подсудимых оказались сами адвокаты. В начале 2023 года суд признал Ратмира Жилокова виновным в нападении на полицейских, но теперь оправдал Диану Ципинову. Как пояснил ее защитник на суде, женщина дала пощечину сотруднику МВД, когда он «стал унижать ее женское достоинство и половую неприкосновенность». В Федеральной палате адвокатов решение суда назвали «большой победой правды и справедливости».

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Фото: Архив Дианы Ципиновой Диана Ципинова

Фото: Архив Дианы Ципиновой

Уголовное дело в отношении адвоката Дианы Ципиновой было возбуждено в мае 2020 года. По версии следствия, вечером 20 мая сотрудники ОМВД по Урванскому району проверяли информацию о незаконной организации азартных игр в городе Нарткала. Хозяйка помещения отказалась пустить их внутрь и позвонила адвокату Ратмиру Жилокову. Полицейские утверждали, что он «начал провоцировать» конфликт — «ударил одного из сотрудников МВД лбом в голову и толкнул». Его доставили в полицию «для установления личности». Сам господин Жилоков позже заявлял, что лишь указал полицейским на отсутствие у них ряда необходимых документов, но те якобы агрессивно прервали его и заковали в наручники. К отделу полиции, согласно материалам дела, прибыли адвокаты Наталья Магова и Людмила Кочесокова. Их отказались пропустить к задержанному, заявив, что у женщин якобы «не было адвокатского ордера, а также масок и перчаток» (их необходимость была обусловлена мерами борьбы с коронавирусом). После приезда третьей защитницы, Дианы Ципиновой, адвокатам, по версии следствия, «удалось проникнуть в здание». Их якобы спокойно вывели на улицу, но госпожа Ципинова «неоднократно пыталась прорваться обратно в здание, а сотрудника полиции, пытавшегося ей помешать, ударила рукой в лицо и затем ногой в область паха». После этого ее задержали и выпустили из ОМВД лишь утром.

По версии госпожи Ципиновой, у них с коллегами были с собой и документы, и маски с перчатками, но полицейские якобы сразу отказали им в допуске к коллеге. Адвокаты по телефону сообщили об этом во все инстанции, включая прокуратуру, но реакции не последовало. Тогда они сами зашли в ОМВД; Диана Ципинова стала снимать происходящее на видео, что вызвало неудовольствие полицейских.

По мнению следствия, адвокат не имела права вести в здании полиции съемку, поскольку там находятся материалы оперативно-разыскной деятельности, различные секретные документы, а также имеется оружейная комната, «где хранится оружие».

Полицейские начали выталкивать женщин, применяя грубую силу, сообщила госпожа Ципинова «Адвокатской улице» (издание внесено в реестр иноагентов): по ее словам, она сама дважды упала в ходе потасовки с пятерыми сотрудниками ОМВД, адвокат Кочесокова также падала на бетонный пол, а адвокат Магова ударялась о металлические двери. Госпожа Ципинова, по ее словам, потребовала вернуть выпавший в ходе потасовки телефон, но полицейские вместо этого затащили ее в отдел, где всю ночь продержали в наручниках и угрожали сексуальным насилием. Медэкспертиза впоследствии зафиксировала у нее многочисленные следы побоев, кровоподтеки в области груди и перелом левой лучевой кости.

Диана Ципинова и Ратмир Жилоков обратились в Следственный комитет и прокуратуру с жалобой на превышение полномочий со стороны полицейских (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Тогдашний президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, заявив о «грубейшем нарушении профессиональных прав адвокатов и требований закона». Действия сотрудников полиции он назвал «не только недопустимыми, но и требующими принципиальной оценки руководства МВД». Президент адвокатской палаты Кабардино-Балкарии Юрий Гегиев также потребовал от республиканского МВД привлечь полицейских к ответственности. Но СКР не нашел в действиях полиции признаков преступления. На скамье подсудимых оказались сами адвокаты: в отношении Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой возбудили дело о применении насилия по отношению к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как сообщал “Ъ”, несколько московских юристов были задержаны и оштрафованы за пикеты в поддержку коллег у здания СКР.

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Фото: страница Ратмира Жилокова в соцсети Ратмир Жилоков

Фото: страница Ратмира Жилокова в соцсети

Дело адвокатов было передано в ГСУ СКР по СКФО. В январе 2023 года Урванский райсуд признал Ратмира Жилокова виновным и назначил ему полтора года колонии. Через два месяца Верховный суд КБР изменил приговор: вместо лишения свободы адвокату назначили штраф в 100 тыс. руб.

В мае начались прения по делу Дианы Ципиновой. Гособвинитель требовал приговорить ее к 2,5 года в колонии-поселении. Впрочем, потерпевший полицейский заявил суду, что считает адвоката виновной, а реальный срок — нецелесообразным.

Советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Нвер Гаспарян в прениях подробно остановился на основных моментах обвинения: адвокатов незаконно не допускали к задержанному, личность которого уже была установлена (он с самого начала предъявил адвокатское удостоверение и водительские права). Отсутствие у его защитников удостоверений и ордеров опровергаются видеозаписями с камер наблюдения, а значит, у полицейских не было никаких оснований не пускать их к подзащитному. Заявления о якобы правомерности применения полицейскими физической силы к женщинам-адвокатам господин Гаспарян назвал также несостоятельными, поскольку действия защитниц «не создавали непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции, а также охраняемому объекту». Применение насилия «в виде выдворения из отдела полиции» представляло собой превышение власти, заявил адвокат Гаспарян. Он также отметил, что в обвинительном заключении ничего не говорится о телефоне Дианы Ципиновой, который был выбит у нее из рук и который она пыталась вернуть. Говоря о пощечине, на которую пожаловался потерпевший полицейский, адвокат подчеркнул: «Диана Ципинова стойко перенесла оскорбления и унижения ее профессиональных прав, когда ее не пустили к подзащитному. Она выдержала физическое насилие со стороны мужчин, когда ее выкинули из отдела полиции. Она пережила завладение своим имуществом, фактически нападение с целью хищения ее телефона. Но когда стали унижать ее женское достоинство и половую неприкосновенность, она не выдержала. И она была в своем праве». В результате суд оправдал госпожу Ципинову. Президент ФПА Светлана Володина назвала решение суда «большой победой правды и справедливости».

Александра Ларинцева, Пятигорск; Иван Тяжлов