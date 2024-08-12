ВВП идет на посадку

Охлаждение перегретой российской экономики, в которой предложение (особенно в потребительском и инвестиционном секторах) сильно отстает от спроса и провоцирует дальнейшую инфляцию, пока не выглядит определенным. Основные риски роста цен сосредоточены в потребительском секторе. Хотя Росстат в пятницу сообщил о меньшем, чем оценивали в ЦБ, росте ВВП во втором квартале и далее ожидается замедление ускорившейся в июле инфляции, аналитики и сам регулятор не спешат рассуждать о скором завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удержать ЦБ от нового повышения ставки среди прочего может замедление стабильно высокого потребления

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Удержать ЦБ от нового повышения ставки среди прочего может замедление стабильно высокого потребления

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первая оценка динамики ВВП (она традиционно занижена) во втором квартале 2024 года, опубликованная в пятницу Росстатом,— 4% в измерении год к году (в первом квартале было 5,4%). Цифра от Росстата совпала с оценкой Минэкономики и оказалась меньшей, чем ждал ЦБ. Регулятор предполагал рост в 4,4% при прогнозе на третий квартал в 3,2% и 3,5–4% на год. В конце июля глава Минэкономики Максим Решетников отмечал, что обновленный прогноз Банка России на 2024 год соответствует текущим оценкам министерства, которое уже в августе обновит свой среднесрочный макропрогноз.

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«Более слабые цифры по ВВП — неплохо, но здесь важнее соотношение динамики спроса и предложения, которое пока оценить сложно»,— комментирует росстатовский показатель Дмитрий Полевой из компании «Астра УА». Отметим, что Росстат представит данные о структуре роста ВВП во втором квартале (это особенно важно для политики Банка России) лишь в середине сентября.

Директор департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономики Лев Денисов, комментируя данные Росстата, утверждает, что «экономика продолжает расти высокими темпами, в том числе за счет устойчивой динамики в обрабатывающей промышленности,— растут отрасли, ориентированные на развитие экономики предложения: машиностроительный комплекс (17,9%), фармацевтика (7,4%), пищевая промышленность (6,1%), деревообработка (6,5%) и другие».

Однако такие выводы расходятся с тем, что фиксируют другие аналитики: предложение гражданских товаров внутри года либо стагнирует, либо снижается (см. “Ъ” от 25 июля). Не растет и предложение инвестиционных товаров (см. “Ъ” от 31 июля), хотя в Минэкономики говорят об обратном. «По оперативным данным видим сохранение высокой инвестиционной активности во втором квартале, что является заделом как для дальнейшего наращивания предложения в приоритетных отраслях, так и роста экономики в целом»,— говорит Лев Денисов.

В целом факт начала охлаждения перегретой экономики РФ пока не является определенным.

О первых его признаках (не уточняя о каких) ЦБ заговорил на прошлой неделе (см. “Ъ” 8 августа). Композитный PMI (деловая активность в промышленности и сфере услуг) после резкого ухода в части услуг в минус в июне (см. “Ъ” от 22 июля) в июле снова вернулся к небольшому росту (51,9 против 49,8 пункта). Впрочем, как отмечал Александр Исаков из Bloomberg Economics, показатели выборки для PMI в услугах сильно сместились в сторону пессимизма в сравнении с индексом бизнес-уверенности от ЦБ (см. “Ъ” от 5 августа) и рост деловой активности может быть большим. «Уровень уверенности из опросов Банка России соответствует PMI в услугах в диапазоне 53,3–55,57»,— оценил эксперт динамику показателя в июле (см. график).

Напомним, ЦБ по итогам заседания 26 июля не исключил нового повышения ключевой ставки до конца года — в случае если в ближайший квартал не будет достаточного охлаждения инфляции. По словам первого зампреда ЦБ Алексея Заботкина, это возможно, если в предстоящие месяцы у регулятора останутся сомнения в том, что инфляция замедляется, а инфляционные ожидания граждан и бизнеса снижаются в достаточной мере, чтобы в 2025 году инфляция вновь была 4%. «Либо если реализуются дополнительные проинфляционные риски — например, значительное ухудшение внешних условий, падение экспорта или сокращение возможностей получения импорта»,— пояснял он.

Данные Росстата говорят о росте годовой инфляции с 8,58% в июне до 9,13% в июле. Главным образом это произошло за счет повышения цен на ЖКХ. Александр Исаков считает, что инфляция «остается в режиме высокого роста с умеренной волатильностью и примерно соответствует периоду 2000–2008 годов, а июльские цифры согласуются с прогнозом роста цен на 7,5–8% по итогам всего 2024 года».

Отметим, что ЦБ к концу сентября ждет охлаждения годовой инфляции до 8,6%.

С учетом сезонности оценки динамики цен разными аналитиками отличаются, но фактически они являются умеренно позитивными из-за торможения в нерегулируемых услугах (как до, так и после устранения сезонности) на фоне повышенной динамики в продовольствии и ускорении в непродовольственных товарах (без бензина и табака). «Важной для решения по ставке в сентябре будет августовская инфляция. Если рост потребительских цен в августе превысит 0,3%, это значит, что замедления не происходит, и прогноз ЦБ об инфляции в 6,5–7% на конец года будет превышен. В этом случае возможно дальнейшее повышение ставки»,— заключают аналитики Telegram-канала MMI.

Артем Чугунов