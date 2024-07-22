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Коммерсантъ FM
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Выход на мягкую посадку

Деловая активность в июне тормозила увереннее

Традиционный ежемесячный мониторинг предприятий, который проводит Банк России, зафиксировал замедление деловой активности в июне 2024 года (опрос проводился 1–12 июля). Если в мае индикатор бизнес-климата (ИБК) снижался за счет ухудшения ожиданий, то в июне — уже за счет резкого ухудшения оценок текущей ситуации, прежде всего в отдельных отраслях обработки и добычи. Данные июльских конъюнктурных опросов индустрии фиксируют, что пока продолжается ее мягкая посадка.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Индекс оценок компаниями текущей ситуации, рассчитываемый Банком России, за месяц потерял 4,7 пункта, снизившись до 2,6 пункта — минимума с января 2024 года после 5,3 пункта в среднем во втором и 2,9 пункта в первом кварталах 2024 года. Индекс же краткосрочных ожиданий (на три месяца) просел не столь существенно — с 14 до 13 пунктов. В структуре ИБК больше всего за месяц и по сравнению со вторым кварталом снизились оценки текущих и ожидаемых уровней производства и спроса, тогда как оценки текущих издержек выросли, а кредитных условий — ухудшились. Несмотря на охлаждение экономической активности респондентов, их ценовые ожидания, вероятно, на фоне роста издержек и стоимости заемных средств, остались высокими: 21,4 против 21,3 пункта в мае — это максимум с декабря 2023 года.

В разрезе секторов ИБК за месяц снизился фактически повсеместно, но больше всего — в добыче, производстве промежуточных товаров и торговле автомобилями (см. график). Оценки текущих бизнес-условий снизились практически во всех отраслях, заметнее всего — в оптовой торговле и добыче полезных ископаемых. «Среди наиболее актуальных проблем текущей активности многие респонденты отмечали нехватку рабочей силы и сохранение сложностей в расчетах по импорту за поставки сырья, комплектующих и оборудования»,— отмечает регулятор. Обеспеченность кадрами во втором квартале обновила очередной минимум за всю историю наблюдений, а планы найма на третий квартал 2024 года стали более сдержанными по сравнению с ожиданиями на второй квартал, что также может свидетельствовать об охлаждении экономики. На этом фоне инвестактивность во втором квартале в среднем по экономике заметно снизилась (до среднегодовых уровней 2023 года), но продолжает расти в электроэнергетике и сельском хозяйстве. Ее, считают авторы исследования, продолжает ограничивать фактор неопределенности, а также дефицит кадров на фоне исторически максимальной загрузки мощностей — 80,8%. Ожидания инвестактивности на третий квартал как в целом по экономике, так и практически во всех основных отраслях также стали умереннее. Характерно, что самое заметное замедление роста показателя ожидается в обрабатывающей промышленности, производящей инвестиционные товары.

Наблюдатели видят в текущих оценках вероятный разворот делового цикла. «Является ли это разворотом бизнес-цикла или всего лишь паузой, сказать сложно. Тот факт, что охлаждение конъюнктуры сопровождается ухудшением ожиданий, подталкивает к мысли, что, возможно, мы наблюдаем разворот цикла»,— рассуждают авторы Telegram-канала MMI. Они замечают, что замедление экономики неизбежно в условиях исчерпания трудовых ресурсов (рост ВВП на 3–4% в год не соответствует потенциальным возможностям). «Вопрос лишь в том, удастся ли осуществить мягкую посадку или все-таки будет глубокая рецессия»,— заключают они.

В июле показатель деловой активности в промышленности остался на уровне мая—июня — заметно ниже уровня первого квартала 2024 года, свидетельствуют свежие данные конъюнктурных исследований Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Эти опросы зарегистрировали улучшение динамики спроса — баланс показателя в начале третьего квартала вырос на семь пунктов после снижения на 14 пунктов за второй квартал 2024 года. Это остановило снижение удовлетворенности объемами спроса — доля оценок «нормальный» осталась на уровне 69% (максимум этого показателя с февраля 2022 года был в апреле 2024-го — 78%). На фоне улучшения оценок спроса выросли запасы готовой продукции и планы выпуска. Таким образом, торможение экономики пока не выглядит резким спадом.

Артем Чугунов

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