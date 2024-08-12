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Коммерсантъ FM
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Торговля навынос

Импорт РФ все больше отстает от экспорта

Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом полугодии 2024 года выросло на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составило $76,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт в январе—июне в годовом выражении снизился на 0,4%, до $207,1 млрд, импорт — на 8,1%, до $130,4млрд. Статистика по макрорегионам торговли свидетельствует о сохранении прежних тенденций: экспорт в Европу продолжил сжиматься, в Азию — расширяться. При этом импорт сокращался по обоим направлениям. Более детальная «зеркальная» статистика торговли показывает, что на 0,8% снизились поставки в РФ китайской продукции, причина — проблемы с расчетами из-за опасения вторичных санкций.

«Зеркальная» таможенная статистика фиксирует некоторое снижение китайских поставок в РФ

«Зеркальная» таможенная статистика фиксирует некоторое снижение китайских поставок в РФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Зеркальная» таможенная статистика фиксирует некоторое снижение китайских поставок в РФ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Внешнеторговое сальдо РФ по итогам января—июня выросло год к году на 16,2%, до $76,7 млрд, свидетельствуют данные ФТС. Экспорт составил $207,1 млрд — на 0,4% меньше, чем за тот же период 2023-го. Импорт в годовом выражении сократился на 8,1%, до $130,4 млрд.

Разбивка по группам товаров свидетельствует о том, что за январь—июнь вырос экспорт минеральной продукции: на 2,8% год к году, до $129,7 млрд. Наиболее заметно сокращался в первом полугодии вывоз металлов и изделий из них (на 5,2%, до $27,8 млрд), а также продовольственных товаров и сельхозсырья (на 5,3%, до $20,8 млрд). Последнее, поясним, может быть связано со снижением цен на ключевой товар российского АПК — пшеницу (см. “Ъ” от 4 июля). Среди импортных позиций наиболее заметное сокращение в поставках в РФ продукции химической промышленности (на 14,1%, до $25 млрд), а также машин и оборудования (на 5,2%, до $66,1 млрд).

Статистика по макрорегионам российской торговли отражает сохранение тенденций, которые фиксируются с начала военной операции РФ на Украине.

Так, на фоне снижения экспорта нефтепродуктов, никеля, природного газа, а также железа и стали продолжили сокращаться российские поставки в Европу. В январе—июне экспорт в нее сжался на 33,8% год к году, до $31,7 млрд. Для сравнения: в «довоенном» первом полугодии 2021 года российские поставки только в Евросоюз (тогда разбивка давалась по странам, а не макрорегионам) оценивались ФТС в $78,5 млрд. По остальным направлениям в первом полугодии отмечен рост (см. график): экспорт в Азию в годовом выражении увеличился на 8,5%, до $156,2 млрд, в Америку — на 14,2%, до $6,7 млрд, в Африку — на 23,5%, до $12,3 млрд.

Импорт же в РФ в январе—июне сокращался по всем направлениям. Так, поставки из Европы снизились на 14,1%, до $34,9 млрд, из Америки — на 15,8%, до $6,9 млрд, что отражает продолжающееся сжатие торговли на фоне санкций. В первом полугодии 2021 года показатели только для ЕС и США составляли $44,8 млрд и $8,4 млрд соответственно.

Как сузился торговый баланс в июне

Импорт из Азии в первом полугодии 2024 года также демонстрировал спад — на 4,8%, до $86,6 млрд. Вклад в снижение показателя внес Китай, следует из «зеркальной» (в данном случае — китайской) статистики. В целом торговый оборот КНР и РФ за январь—июнь вырос на 1,8%, до $116,9 млрд: российский экспорт в Китай увеличился на 3,9%, до $65,2 млрд, импорт же сократился на 0,8%, до $51,7 млрд. Снижение поставок из КНР объясняется проблемами с расчетами на фоне опасения вторичных санкций.

Кристина Боровикова

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