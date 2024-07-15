Импорта больше, чем ждали

Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за июнь и уточнил оценку за январь—май 2024 года. Профицит текущего счета в июне оказался выше, чем годом ранее — $4,7 млрд против $2 млрд, но ниже, чем результаты апреля и мая 2024 года, за счет сужения торгового баланса и увеличения дефицита услуг (см. график).

Если больший дефицит баланса услуг (минус $3,7 млрд в июне против порядка $3 млрд в апреле-мае) можно объяснить сезонным ростом внешнего туризма, то негативная динамика торгового баланса ($10,6 млрд после $12,9 млрд в мае) менее ожидаема, отмечают в Райффайзенбанке. По оценке ЦБ, экспорт в июне к маю сократился на 8%, а импорт — на 4%, хотя можно было предполагать более значимую реакцию импорта на ужесточение санкционного режима (и соответствующие трудности с платежами). Вероятной причиной такой динамики импорта могло быть резкое увеличение ввоза товаров из КНР. Китайский экспорт в июне вырос самыми быстрыми темпами за последние пятнадцать месяцев. Между тем июньские изменения находятся в пределах возможного пересмотра, и можно скорее говорить об устойчивости результатов по текущему счету, замечают аналитики банка.

По текущей оценке ЦБ, за первое полугодие профицит сальдо текущего счета составил $40,6 млрд против $23,3 млрд за тот же период 2023 года. Это во многом связано с более низким импортом при сопоставимом экспорте.

Между тем, по мнению экономиста Дмитрия Полевого, решение правительства о смягчении требования об обязательной репатриации валютной выручки экспортеров с 60% до 40% может помочь импортерам оплачивать товары и услуги без необходимости делать платежи из РФ, которые из-за санкций продолжают усложняться даже на «дружественных направлениях». Впрочем, он не видит рисков значимого ослабления курса с текущих 85–90 руб./$ и указывает на преобладание факторов для укрепления рубля, которые правительство и пытается уравновесить. Состояние торгового баланса является основным фундаментальным фактором для курса (большой объем операций на валютном рынке связан с платежами за экспорт/импорт), и его текущая динамика позитивна для рубля, добавляют в Райффайзенбанке. «Рубль сейчас, в переходный период после июньского этапа введения санкций, торгуется несколько крепче уровней, к которым может прийти в среднесрочной перспективе (порядка 90 руб./$)»,— полагают там.

Артем Чугунов