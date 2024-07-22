Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов

Один из крупнейших производителей электромобилей, Tesla, планирует наладить масштабный выпуск человекоподобных роботов в 2026 году. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в X (бывший Twitter).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted Shaffrey / AP Фото: Ted Shaffrey / AP

«В следующем году у Tesla будут по-настоящему полезные человекоподобные роботы, для внутреннего пользования их будет немного. Уже к 2026 году мы надеемся запустить массовое производство и для других компаний»,— написал господин Маск.

Основатель Tesla предложил выпускать человекоподобных роботов в 2021 году. Проект получил название Optimus. Такие роботы функционируют на основе самообучающегося искусственного интеллекта и автопилота Tesla. В декабре 2023 года компания представила новое поколение человекоподобных роботов Optimus Gen 2. Благодаря встроенным тактильным датчикам они отличаются особой точностью в работе с хрупкими предметами. Стоимость Optimus Gen 2 Илон Маск оценил в $10–20 тыс.

Некоторые компании уже пробуют роботов в качестве работников. В марте Mercedes-Benz приобрела линейку Apollo. Роботам доверили механические задачи, требующие большой физической силы, например доставлять компоненты на сборочные линии.

О том, какие перспективы на трудоустройство у роботов,— в материале «Ъ» «Роботов приняли на работу».