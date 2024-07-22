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Коммерсантъ FM
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С выручкой как без рук

Мониторинг деловой активности

Деловую активность МСП ограничивают рынок труда и доступность заемного финансирования — вопреки улучшению продаж, свидетельствуют данные индекса RSBI (рассчитывается ПСБ, «Опорой России» и Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. компаний). В июне индекс снизился до 57,6 пункта после 58,1 пункта в мае — высокие оценки делового климата сохраняются с марта 2024 года. В отличие от последних двух лет, они основаны на фактических показателях бизнеса, а не на эмоциональных оценках и ожиданиях.

Так, компонента продаж остается в зоне умеренного роста с февраля благодаря устойчивости спроса: о росте выручки в июне сообщили 24% МСП (максимум с октября 2021 года). О снижении сбыта сообщил только 31% МСП (вблизи минимума). Ожидания второй месяц подряд снижаются: в июне 34% опрошенных (минус 3 п. п.) ждут роста продаж, 18% (плюс 1 п. п.) их снижения. По словам старшего вице-президента ПСБ Кирилла Тихонова, улучшение ситуации мотивирует компании искать пути расширения бизнеса, в том числе за счет новых сотрудников. «Однако в условиях дефицита кадров и дорожающего труда МСБ пока не удается в полной мере реализовать планы по найму, что отчасти связано с повышением конкуренции за кандидатов с крупным бизнесом»,— говорит он.

В июне нанимать новых сотрудников хотели 37% МСП — на 4 п. п. больше, чем в мае, и максимум за все время наблюдений. В реальности на рынке текучка: в июне рекордная доля — 19% МСП — расширили штат, 18% сократили, в том числе из-за невозможности конкурировать с крупными компаниями. Трудности найма ограничивают инвестиции предпринимателей: в июне бизнес расширяли 26% опрошенных против 27% в мае, о планах увеличить вложения сообщили 33% против 36% в мае, это минимум с февраля. На инвестпланы влияют и перспективы повышения ставки ЦБ: в июне снизился уровень удовлетворенного спроса МСП на кредиты (их получили 15% против 17% в мае) и уверенность бизнеса в одобрении новых займов, хотя доля отказов не меняется — 7%. Впрочем, ЦБ пока не фиксирует замедления кредитования МСП: по сравнению с апрелем в мае оно выросло сразу на 23%, до 2 трлн руб. В апреле темпы роста были заметно ниже — 4,4%, рост с 1,5 трлн до 1,6 трлн руб. При этом в мае число кредитов выросло незначительно — на 0,7%, до 309,4 тыс., так что средний размер кредита МСП подскочил с 5,2 млн до 6,3 млн руб.

Диана Галиева

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