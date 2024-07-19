Трамп заявил, что Россия и другие страны боялись его и не начинали конфликтов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания на посту главы государства Россия и другие страны не начинали конфликтов, поскольку боялись его. По словам господина Трампа, после его президентства в 2017–2021 годах Демократическая партия «унаследовала мир», а сейчас «мир вокруг взрывается».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon, Reuters Дональд Трамп

Фото: Jeenah Moon, Reuters

«При президенте Джордже Буше Россия вторглась в Грузию, при президенте Бараке Обаме Россия захватила Крым. При нынешней администрации Россия хочет себе присвоить всю Украину. При Трампе Россия не захватила ничего. Наши оппоненты (демократы.— "Ъ") унаследовали мир и превратили его в мир, где царит война. Вы посмотрите, что происходит в Украине. Города полностью уничтожены, здания разрушены»,— сказал Дональд Трамп, выступая на съезде Республиканской партии в Милуоки. Трансляция доступна на YouTube-канале республиканцев.

По словам господина Трампа, он умел наладить диалог с многими мировыми политиками. «Я не хвастаюсь, но Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии.— "Ъ") говорил обо мне: Россия его боялась, Китай его боялся, все его боялись. Ничего не могло случиться и во всем мире царил мир»,— добавил он.

На съезде Республиканской партии Дональд Трамп официально объявил о решении баллотироваться в президенты США. Он выразил уверенность, что в случае победы на выборах, которые пройдут в ноябре, США ждут «четыре величайших года в истории страны». В частности, господин Трамп заявил о намерении наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и завершить конфликт России и Украины в кратчайшие сроки.

Подробнее о выборах в США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».

Милена Костерева