Дональд Трамп устремился пулей к президентству

В Милуоки (штат Висконсин) 15 июля стартовал съезд Республиканской партии, главное событие в рамках которого — формальное утверждение Дональда Трампа кандидатом в президенты. После произошедшего 13 июля покушения экс-глава Белого дома прибыл на мероприятие не просто в статусе лидера консерваторов, а в качестве чуть ли не героя Америки. Попытка убийства республиканца серьезно перекроила ход избирательной гонки и внесла коррективы в республиканский съезд, на котором экс-президент решил предстать прежде всего в роли объединителя США, а не просто конкурента действующего хозяина Овального кабинета Джо Байдена. Главной новостью первого дня съезда стало обнародование имени кандидата в вице-президенты: на этот пост будет претендовать сенатор Джей Ди Вэнс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и так должен был стать главным героем республиканского съезда, а теперь и вовсе затмил собою всю остальную повестку

Фото: Matt Rourke / AP Дональд Трамп и так должен был стать главным героем республиканского съезда, а теперь и вовсе затмил собою всю остальную повестку

Фото: Matt Rourke / AP

Национальные съезды членов двух главных партий США едва ли не ключевые, хотя и во многом церемониальные события в рамках президентских гонок. Стартовавший 15 июля в Милуоки съезд республиканцев, безусловно, с самого начала был ожидаемым мероприятием. На нем Дональда Трампа как безоговорочного победителя прошедших праймериз должны были официально утвердить кандидатом в президенты.

Выбор города для проведения мероприятия отчасти должен был продемонстрировать всю серьезность намерений господина Трампа отвоевать Белый дом у демократа Джо Байдена, которому республиканец проиграл в 2020 году. Дело в том, что Висконсин в целом считается продемократическим: после республиканца Рональда Рейгана, выигравшего там в 1984 году, кандидаты в президенты от демократов неизменно забирали голоса местных выборщиков. Однако в 2016 году Дональду Трампу удалось неожиданно вырвать победу в этом штате у демократки Хиллари Клинтон, обойдя ее примерно на 20 тыс. голосов. Тогда этот результат стал одной из причин итогового триумфа республиканца в борьбе за Овальный кабинет. В 2020 году Джо Байден вернул штат демократам, опередив господина Трампа примерно на те же 20 тыс. голосов. В нынешней же гонке республиканец, согласно усредненным данным опросов, лидирует в Висконсине с преимуществом в 1%.

Тем не менее довольно рутинное, хотя и важное мероприятие заиграло совершенно иными красками, после того как 13 июля в городе Батлере (Пенсильвания) на Дональда Трампа было совершено покушение. Республиканца ранили в ухо, а фотографии, на которых он с окровавленным лицом приветствует толпу, облетели все мировые СМИ.

Расследование попытки убийства экс-президента США еще продолжается, а в прессе каждый день появляются новые подробности обстоятельств произошедшего. Например, телеканал СNN сообщил со ссылкой на аудиоэкспертизу: в господина Трампа стреляли не из одного, как ранее было заявлено, а из трех видов оружия. Это, конечно, тут же подогрело к случившемуся и без того высокий интерес общественности, которая требовала от властей поскорее установить правду о покушении на республиканца. Тем не менее и без итогов расследования в глазах части избирателей выпущенные по политику пули превращали Дональда Трампа из кандидата в президенты чуть ли не в героя Америки.

Поэтому на съезд в Милуоки республиканец отправился в особом статусе и с возросшими, по мнению букмекеров, шансами на победу.

По данным RealClearPolitics, собирающего статистические данные о ходе гонки, вероятность победы господина Трампа 5 ноября сейчас в среднем оценивается в 65%, тогда как шансы Джо Байдена находятся на уровне 18,3%.

Впрочем, хотя эти цифры и дают определенное представление о предвыборных раскладах, полагаться на них было бы опрометчиво. Например, в 2016 году накануне президентских выборов шансы на победу Хиллари Клинтон оценивались в 71,4%, тогда как вероятность успеха Дональда Трампа была ниже 29%.

Так или иначе, стрельба в Батлере в любом случае серьезно повлияла на ход гонки. Накануне съезда Республиканской партии президент Джо Байден обратился к нации, призвав американцев «снизить температуру в политике», а также помнить: «Хотя мы можем не соглашаться, мы не враги». Кроме того, демократ поговорил по телефону с Дональдом Трампом и в качестве жеста доброй воли приостановил предвыборную агитацию в соцсетях и на телевидении. Отменила мероприятие, посвященное проблеме абортов и назначенное на 15 июля во Флориде, ныне одном из оплотов республиканцев и месте проживания господина Трампа, и вице-президент Камала Харрис.

Дональд Трамп призыв оппонента к единству поддержал, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети Truth Social. Кроме того, перед поездкой в Милуоки республиканец сообщил, что решил переписать речь для съезда. Он заверил, что после случившегося передумал делать акцент на критике своего конкурента, а счел необходимым сосредоточиться на единстве нации. Он заявил, что воспользуется «шансом объединить всю страну, даже весь мир». К слову, господин Трамп также выразил надежду на то, что Джо Байден поспособствует закрытию возбужденных в отношении республиканца федеральных уголовных дел. 15 июля одно из таких дел — о ненадлежащем хранении секретных документов — было закрыто во Флориде местной судьей, усмотревшей нарушения при назначении спецпрокурора для расследования инцидента.

Экс-глава Белого дома признался, что «из-за ужасных событий собирался отложить прибытие в Висконсин на два дня», но потом решил, что нельзя позволять стрелку вмешиваться в планы кандидата в президенты.

«Я отправляюсь в Милуоки, как и было запланировано»,— возвестил Дональд Трамп.

Как сообщили телеканалу CBS представители правоохранительных органов, для лучшей безопасности участников мероприятия было решено расширить периметр ответственности и создать буферные зоны. Кроме того, по словам источников, полиция, ФБР, Секретная служба и другие правоохранители провели совместную оценку угроз, не выявив, впрочем, ничего подозрительного.

Покушение на Дональда Трампа повлияло не только на меры безопасности, но и на атмосферу республиканского съезда. Помимо того что экс-президент решил выступить в роли объединителя американцев, а не просто оппонента Джо Байдена, попытка убийства политика, кажется, добавила консерваторам единства. Так, в списке выступающих неожиданно появилась Никки Хейли, которая была ключевым соперником господина Трампа во время праймериз и ранее отказывалась от поездки в Милуоки. В список спикеров также попали многочисленные законодатели, телеведущие и члены семьи экс-президента. Так, в Милуоки должны выступить журналист Такер Карлсон, бизнесмен и бывший кандидат в президенты Вивек Рамасвами, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, губернатор Флориды и недавний конкурент господина Трампа за номинацию Рон Десантис.

В самом начале съезда Дональд Трамп раскрыл главную интригу, мучавшую республиканских избирателей. Не став тянуть время, бывший глава Белого дома объявил, что выбрал себе в вице-президенты 39-летнего сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

Помимо церемониальных процедур по утверждению Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса республиканцам также предстоит принять новую политическую платформу. Ее ключевым элементом должно стать смягчение формулировок в отношении одной из самых болезненных внутриамериканских тем — абортов. С тех пор как в 2022 году Верховный суд США отменил всеобщее право на прерывание беременности, вопрос абортов стал уязвимым местом республиканцев, поскольку даже среди консервативного электората нашлось немало противников этого решения. В итоге в платформе будет заявлено, что вопрос должен решаться на уровне штатов, а требовать федерального запрета на прерывание беременности республиканцы от имени всей партии не будут. Кроме того, в документе будут затрагиваться вопросы усиления щита противоракетной обороны над США, снижения налогов и массовых депортаций мигрантов, находящихся в стране нелегально.

Екатерина Мур, Вашингтон; Алексей Забродин