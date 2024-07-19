Трамп заявил о намерении восстановить отношения с Ким Чен Ыном

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах намерен наладить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Господин Трамп отметил, что во время прошлого президентства ему уже удавалось сделать это, и в результате он добился от КНДР прекращения ракетных испытаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (слева) и Ким Чен Ын в 2019 году

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп (слева) и Ким Чен Ын в 2019 году

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я с ним (Ким Чен Ыном.— "Ъ") очень хорошо ладил. Прессе не понравилось, когда я это сказал. Но знаете, приятно ладить с тем, у кого много ядерного оружия… Я поладил с ними, и мы остановили запуски ракет из Северной Кореи. Сейчас Северная Корея снова капризничает, но когда мы (республиканцы.— "Ъ") вернемся, я вновь полажу с ним (Ким Чен Ыном.— "Ъ"). Он тоже хотел бы, чтобы я вернулся»,— сказал Дональд Трамп, выступая на национальном съезде Республиканской партии в Милуоки. Трансляция доступна на YouTube-канале республиканцев.

В последний раз Дональд Трамп и Ким Чен Ын виделись в июне 2019 года. По итогам той встречи господин Трамп пообещал скоро прекратить конфликт с КНДР. Тогда США согласились прекратить совместные с Южной Кореей военные учения. В обмен на это, по словам Дональда Трампа, Ким Чен Ын согласился уничтожить полигон для испытаний ракетных двигателей. Дональд Трамп был первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

Подробнее об отношениях Вашингтона и Пхеньяна — в материале «Ъ» «США и КНДР опять помянули друг друга недобрым словом».

Милена Костерева