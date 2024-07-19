Newsmax: Байден планирует снять свою кандидатуру, но не поддержит Харрис

Журналист правоконсервативного интернет-издания Newsmax Марк Гальперин со ссылкой на «многочисленные источники» в Демократической партии США утверждает, что президент Джо Байден решил выйти из предвыборной гонки. По его словам, действующий глава Белого дома планирует объявить об этом уже в выходные.

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Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Джо Байден

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Для него была составлена речь. Он продолжит свою работу в качестве президента. Мне также сообщили, что он не поддержит вице-президента Камалу Харрис в качестве своего преемника»,— пишет журналист. По его словам, представители Демократической партии рассчитывают, что господин Байден поддержит открытый процесс по выбору нового кандидата в президенты от демократов.

В соцсети Х Марк Гальперин, ссылаясь на те же источники, написал, что Камала Харрис уже рассматривает кандидатов на должность своего вице-президента. Среди них господин Гальперин называет губернатора Кентукки Энди Бешира. Также журналист называет фамилию Шапиро. Предположительно он имеет в виду губернатора Пенсильвании Джошуа Шапиро.

Как сообщает ABC News со ссылкой на источник в администрации президента США, Джо Байден попросил провести опрос, чтобы узнать мнение американцев о перспективах госпожи Харрис, если та вступит в гонку.

Дискуссии о способности действующего президента США выиграть выборы начались после неудачных для него дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. По информации The Financial Times, спонсоры Демократической партии отказались после этого жертвовать на предвыборную компанию Джо Байдена, что приблизило его к выходу из гонки.

О том, кто может заменить Джо Байдена,— в материале «Перед вице-президентом замаячило повышение».

Евгений Белоусов