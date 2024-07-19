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Коммерсантъ FM
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ABC News: Байден поручил узнать мнение американцев об участии Харрис в выборах

Президент США Джо Байден попросил провести опрос общественного мнения, чтобы узнать мнение американцев о перспективах вице-президента Камалы Харрис, если та вступит в гонку, сообщает ABC News со ссылкой на источник в администрации Белого дома. По словам собеседника, господин Байден все более серьезно относится к призывам оставить борьбу за переизбрание.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В то же время, как рассказал источник ABC News, ближайшее окружение Джо Байдена и его предвыборный штаб твердо уверены в том, что он не согласится выйти из гонки. Он отметил, что крупные спонсоры в Нью-Йорке и Калифорнии пока приостановили финансирование предвыборной кампании господина Байдена, но совсем отказываться не стали.

Дискуссии о способности Джо Байдена выиграть выборы начались после неудачных для него дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Сам президент объяснял произошедшее плохим самочувствием из-за простуды. The New York Times со ссылкой на источники писала, что господин Байден допускает возможность выхода из гонки из-за обеспокоенности демократов.

По информации The Financial Times, к выходу из гонки Джо Байдена приблизил отказ спонсоров Демократической партии жертвовать средства на его предвыборную кампанию. Собеседники издания полагают, что президент может объявить об отказе от участия в выборах уже на этих выходных.

Подробнее о коалиции вокруг вице-президента Камалы Харрис — в материале «Ъ» «Перед вице-президентом замаячило повышение».

Милена Костерева

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