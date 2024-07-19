FT: Байден выйдет из предвыборной гонки к понедельнику

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частных разговорах с демократами Палаты представителей заявила, что убедить президента Джо Байдена выйти из гонки можно будет «довольно скоро», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Неназванные спонсоры Демократической партии рассказали Financial Times (FT), что к выходу из гонки господина Байдена приблизил их отказ жертвовать средства на предвыборную кампанию. Собеседники издания полагают, что президент может объявить об отказе от участия в выборах уже на этих выходных.

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Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Джо Байден

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

В материале WP отмечается, что Нэнси Пелоси активно пытается убедить Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах. В разговоре с некоторыми членами руководства Палаты представителей она заявила, что господин Байден «близок» к этому решению. WP такие заявления госпожи Пелоси подтвердили три представителя Демократической партии.

Помощники Нэнси Пелоси отказались комментировать ее переговоры в Конгрессе, заявив, что СМИ «подпитывают ажиотаж» по поводу ее дискуссии с Джо Байденом. 18 июля CNN и Politico со ссылкой на источники сообщали о частном разговоре Нэнси Пелоси с Джо Байденом, в котором она заявила, что его участие в президентских выборах лишает Демократическую партию шансов на победу.

Financial Times пишет, что к решению о выходе из гонки Джо Байдена мог приблизить бойкот спонсоров Демократической партии. Ранее американские СМИ писали, что несколько спонсоров приостановили перевод пожертвований на общую сумму более $90 млн до тех пор, пока партия не заменит Джо Байдена другим кандидатом. В разговоре с Financial Times спонсоры утверждают, что господин Байден «получил сигнал» о приостановке пожертвований. По их словам, на действующего президента сейчас оказывают «непреодолимое давление».

«Вы просто не можете возглавлять список крупной партии, когда почти вся делегация Конгресса, большинство спонсоров и значительное большинство избирателей считают, что вам следует отойти в сторону»,— заявил один из источников FT. Другой собеседник издания выразил предположение, что Джо Байден уйдет «к понедельнику», еще один источник считает, что это может произойти и раньше.

Дискуссии среди демократов о способности Джо Байдена выиграть выборы начались после неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом. Сам президент назвал это плохим эпизодом и объяснял произошедшее простудой. После дебатов, как писали американские СМИ, демократы начали обсуждать возможную замену кандидата от партии на ноябрьских выборах, а избирательный штаб господина Байдена столкнулся с риском нехватки средств из-за сомнений спонсоров в его победе.

О том, кто может заменить Джо Байдена,— в материале «Перед вице-президентом замаячило повышение».