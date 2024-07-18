Axios: Байден может выйти из выборной гонки уже в эти выходные

По данным Axios, Джо Байден близок к принятию решения о снятии своей кандидатуры на пост президента США. Действующий глава Белого дома может официально объявить об этом уже в эти выходные, утверждают источники издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Tom Brenner, Reuters Джо Байден

Фото: Tom Brenner, Reuters

Несколько высокопоставленных членов Демократической партии сообщили Axios, что растущее давление со стороны партийных лидеров и близких друзей все больше убеждает господина Байдена в необходимости сняться с президентских выборов, которые состоятся в ноябре.

Как соратники по партии, так и доноры демократов и самого Джо Байдена уверены, что он уже не сможет изменить сложившееся общественное мнение о его состоянии здоровья и возможности исполнять обязанности президента в будущем. Более того, многие демократы опасаются, что в случае выдвижения господина Байдена партия не только с треском проиграет президентские выборы, но и промежуточные выборы 2026 года. В частном порядке об этом президенту, по данным американских СМИ, заявила бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По данным CNN и Politico, она готова и публично призвать господина Байдена к снятию своей кандидатуры.

Ранее сегодня, 18 июля, СМИ сообщали, что Джо Байден в последние дни стал «более восприимчив» к аргументам о том, почему ему стоит отказаться от участия в выборах главы государства.

Сегодня же стало известно, что господин Байден сдал положительный тест на коронавирус. Президент заявил, что чувствует себя хорошо, но находится в самоизоляции.

О том, кто может заменить Джо Байдена,— в публикации «Ъ» «Перед вице-президентом замаячило повышение».

Кирилл Сарханянц