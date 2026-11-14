За хоккей сражаются в суде

«Любое обжалование уже вынесенного вердикта CAS никак его действие не приостанавливает. Сам арбитраж, как правило, не наделен правом отменять свои собственные решения по мотивам, в том числе конфликта интересов. Решение уже вынесено, и более того, последовало уже два пресс-релиза. Касательно и предполагаемого некоторыми журналистами конфликта интересов сам аппарат CAS уже высказался в том плане, что на самом деле, с точки зрения суда, его не было. Более целесообразно было бы на месте IIHF подать апелляцию на это решение в Верховный суд Швейцарии, но пока это они сделать не могут, поскольку, как я понимаю, еще нет полного текста самого решения.