За хоккей сражаются в суде
Получится ли у IIHF оспорить решение CAS
Международная федерация хоккея пытается вновь отстранить Россию от чемпионатов мира. Организация подала апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который обязал допустить отечественные сборные сразу к пяти международным турнирам. Поводом стали подозрения в конфликте интересов.
Как сообщает телеканал TSN, двое из трех арбитров ранее участвовали в юридических конференциях в Москве. При этом о своих поездках они якобы не сообщили. Впрочем, добиться отмены вердикта на таком основании будет крайне сложно, считает спортивный юрист Артем Пацев:
«Любое обжалование уже вынесенного вердикта CAS никак его действие не приостанавливает. Сам арбитраж, как правило, не наделен правом отменять свои собственные решения по мотивам, в том числе конфликта интересов. Решение уже вынесено, и более того, последовало уже два пресс-релиза. Касательно и предполагаемого некоторыми журналистами конфликта интересов сам аппарат CAS уже высказался в том плане, что на самом деле, с точки зрения суда, его не было. Более целесообразно было бы на месте IIHF подать апелляцию на это решение в Верховный суд Швейцарии, но пока это они сделать не могут, поскольку, как я понимаю, еще нет полного текста самого решения.
В принципе, независимо от того, куда обратилось руководство Международной федерации хоккея в данном случае, ссылаясь на некий конфликт интересов, шансы на удовлетворение этих запросов достаточно низкие. Ведь сам по себе факт участия арбитра в конференции на территории страны-одного из участников спора не образует никак конфликт интересов. Тем более председательствующий в коллегии, которая выносила решение по заявлению ФХР против IIHF, был назначен уже после того, как поучаствовал в конференции. Причем эта информация была абсолютно публичной. По-моему, это просто демонстративное желание изобразить попытку что-то оспорить, но на самом деле, конечно, с правовой точки зрения шансов на успешный для IIHF исход крайне мало».
Однако даже победа в суде пока не гарантирует российским хоккеистам возвращения на международную арену. Власти Канады уже заявили, что не пустят команду на молодежный чемпионат мира, который стартует уже в конце декабря, даже при наличии у спортсменов действующих виз и под нейтральным флагом.