Путин, Трамп и Си встретятся в Шэньчжэне 19 ноября
Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Достигнута договоренность о проведении 19 числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС»,— сказал Дмитрий Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее сегодня пресс-секретарь администрации президента США Оливия Уэйлс говорила, что на встрече трех лидеров будет обсуждаться тема сокращения ядерных вооружений в мире. «Мы не ожидаем достижения каких-либо договоренностей, — отметил она. — Для Китая это непростая тема, но мы считаем, что Пекину пора, так сказать, сесть за "взрослый стол" и начать серьезный разговор о серьезных вещах».