Путин, Трамп и Си встретятся в Шэньчжэне 19 ноября

Ранее сегодня пресс-секретарь администрации президента США Оливия Уэйлс говорила, что на встрече трех лидеров будет обсуждаться тема сокращения ядерных вооружений в мире. «Мы не ожидаем достижения каких-либо договоренностей, — отметил она. — Для Китая это непростая тема, но мы считаем, что Пекину пора, так сказать, сесть за "взрослый стол" и начать серьезный разговор о серьезных вещах».