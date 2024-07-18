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Коммерсантъ FM
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CNN и NYT: Байден стал более восприимчив к обсуждению отказа от гонки

Президент Джо Байден в последние дни стал «более восприимчив» к аргументам о том, почему ему стоит отказаться от участия в выборах главы государства, сообщили источники CNN и The New York Times (NYT). Вместе с тем нет никаких признаков того, что демократ меняет свое решение остаться в предвыборной гонке.

Президент выслушивал сводки «новых и тревожных данных опросов» и задавал вопросы о том, как вице-президент Камала Харрис может выиграть на выборах, пишет NYT. По информации CNN, он перешел от слов: «Камала не может победить» — к словам: «Как вы думаете, Камала сможет победить?» Американские СМИ отмечают, что президент «ведет себя не так вызывающе, как это делает на публике». Отмечается, что господин Байден стал «более восприимчив» после разговора с лидерами демократов в Сенате и Палате представителей Конгресса США.

Дискуссии среди демократов о способности Джо Байдена выиграть выборы начались после неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом. Сам президент назвал это плохим эпизодом и объяснял произошедшее простудой. Однако на публичных выступлениях на саммите НАТО он терял мысль, запинался и перепутал президентов РФ и Украины, а вице-президента Камалу Харрис — с Дональдом Трампом.

О политическом будущем Джо Байдена после саммита НАТО — в материале «Ъ» «Оговорка по Трампу».

Леонид Уварчев

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