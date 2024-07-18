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Коммерсантъ FM
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Заразившийся коронавирусом Байден заявил, что чувствует себя хорошо

Президент США Джо Байден заявил, что чувствует себя хорошо, несмотря на заражение коронавирусом. Пресс-пул Белого дома опубликовал видео, на котором господин Байден показывает большой палец вверх, а после поднимается на борт самолета. Уточняется, что самолет доставит президента в Делавэр, где он будет находиться на время самоизоляции.

«Я чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания. На время лечения я буду изолирован, но буду продолжать работать для американского народа»,— говорится в сообщении на странице Джо Байдена в Twitter.

О положительном тесте 81-летнего президента США на ковид Белый дом сообщил сегодня, 18 июля. У него были выявлены симптомы заболевания верхних дыхательных путей, включая насморк и кашель. Это не первый раз, когда у Джо Байдена диагностируют COVID-19. В прошлый раз с инфекцией он столкнулся в июле 2022 года.

Милена Костерева

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