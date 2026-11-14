Томас Бах предложил вернуть Россию на чемпионат по хоккею

Бывший глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил за возвращение сборной России на чемпионат мира по хоккею 2027 года в Германии. Он заявил, что ни у одного гоудасства нет права решать, кто может участвовать в спортивных состязаниях, а кто — нет.