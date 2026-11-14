Томас Бах предложил вернуть Россию на чемпионат по хоккею
Бывший глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил за возвращение сборной России на чемпионат мира по хоккею 2027 года в Германии. Он заявил, что ни у одного гоудасства нет права решать, кто может участвовать в спортивных состязаниях, а кто — нет.
«Необходимо сохранить автономию и нейтралитет спорта. Значение имеет спортивная квалификация, а не политические установки»,— сказал господин Бах в интервью немецкому изданию Sport1. Он подчеркнул, что всегда придерживался такой позиции.
Россия была отстранена от международных хоккейных состязаний в феврале 2022 года решением совета Международной федерации хоккея (IIHF). Чемпионат мира 2022 года в Финляндии российская сборная пропустила.
В конце октября 2026 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал IIHF допустить российские сборные к пяти международным турнирам сезона 2026—27. Сегодня IIHF попыталась оспорить решение CAS.
Предстоящий чемпионат мира по хоккею состоится 14–30 мая 2027 года в Германии в городах Дюссельдорф и Мангейм.