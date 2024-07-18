СМИ: Пелоси заявила Байдену, что он проиграет выборы и утянет за собой Демпартию

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в частном разговоре с американским президентом Джо Байденом заявила, что его участие в президентских выборах лишает Демократическую партию шансов на победу, сообщили CNN и Politico со ссылкой на источники. По их информации, она может публично призвать президента снять свою кандидатуру. Белый дом и представитель госпожи Пелоси не подтвердили эту информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден и Нэнси Пелоси

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Джо Байден и Нэнси Пелоси

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам собеседников CNN, Нэнси Пелоси в разговоре с Джо Байденом, ссылаясь на опросы, сказала, что он не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. В ответ господин Байден заявил, что видел опросы, которые прогнозируют его победу, рассказал другой источник телеканала.

Нэнси Пелоси предупредила Джо Байдена, что демократы будут все чаще публично заявлять о его политической слабости, сообщили источники Politico. По словам одного из них, госпожа Пелоси «не хочет просить его уйти в отставку, однако она сделает все возможное, чтобы это случилось». В ближайшее время бывший спикер Палаты представителей может публично потребовать выхода Джо Байдена из президентской гонки, пишет Politico.

По данным CNN, разговор состоялся по телефону на минувшей неделе, точная дата неизвестна. Представитель Нэнси Пелоси заявил телеканалу, что она не общалась с президентом как минимум с 12 июля. В Белом доме отказались комментировать информацию СМИ и заявили, что «Джо Байден планирует победить».

Как cообщали источники The Washington Post, на прошлой неделе лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис во время личных встреч заявили Джо Байдену, что из-за его участия в выборах демократы рискуют потерять контроль в обеих палатах Конгресса. Близкий к окружению господина Байдена чиновник сообщил WP, что лично просил президента снять кандидатуру. В ответ Джо Байден назвал себя единственным кандидатом, который может победить Дональда Трампа.

Волна критики кандидатуры Джо Байдена началась после его выступления на дебатах с Дональдом Трампом 28 июня. Вслед за этим, как писали СМИ, демократы начали обсуждать возможную замену кандидата от партии на ноябрьских выборах, а избирательный штаб господина Байдена столкнулся с риском нехватки средств из-за сомнений спонсоров в его победе.

О том, кто может заменить Джо Байдена,— в материале «Перед вице-президентом замаячило повышение».

Лусине Баласян