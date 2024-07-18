Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Dyson анонсировала наушники-мониторы со сменными насадками OnTrac

Производитель бытовой техники Dyson представил наушники-мониторы OnTrac со сменными насадками стоимостью $499,99. По заявлению разработчиков, существует свыше 2 тыс. способов по-разному кастомизировать наушники.

У OnTrac есть сменные амбушюры и внешние накладки на чашки в семи разных цветах — они продаются в комплектах по $49,99. Сами наушники можно приобрести в четырех цветах: медь, алюминий, черный никель и окрашенная киноварью керамика.

Dyson OnTrac оснащены 40-миллиметровыми неодимовыми динамиками, поддерживающими диапазон частот от 5 Гц до 21 кГц. Это больше, чем у большинства конкурентов, которые в основном ограничиваются диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Также наушники снабжены системой активного шумоподавления громкостью до 40 дБ.

В декабре 2022 года Dyson представила наушники-мониторы Zone, обладавшие маской с функцией очистки воздуха. Стоимость устройства составляла $949, в них были 40-миллиметровые неодимовые динамики, воспроизводящие частоты от 6 Гц до 21 кГц, а также система активного шумоподавления на основе восьми встроенных микрофонов.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...