Dyson анонсировала наушники-мониторы со сменными насадками OnTrac

Производитель бытовой техники Dyson представил наушники-мониторы OnTrac со сменными насадками стоимостью $499,99. По заявлению разработчиков, существует свыше 2 тыс. способов по-разному кастомизировать наушники.

У OnTrac есть сменные амбушюры и внешние накладки на чашки в семи разных цветах — они продаются в комплектах по $49,99. Сами наушники можно приобрести в четырех цветах: медь, алюминий, черный никель и окрашенная киноварью керамика.

Dyson OnTrac оснащены 40-миллиметровыми неодимовыми динамиками, поддерживающими диапазон частот от 5 Гц до 21 кГц. Это больше, чем у большинства конкурентов, которые в основном ограничиваются диапазоном от 20 Гц до 20 кГц. Также наушники снабжены системой активного шумоподавления громкостью до 40 дБ.

В декабре 2022 года Dyson представила наушники-мониторы Zone, обладавшие маской с функцией очистки воздуха. Стоимость устройства составляла $949, в них были 40-миллиметровые неодимовые динамики, воспроизводящие частоты от 6 Гц до 21 кГц, а также система активного шумоподавления на основе восьми встроенных микрофонов.

Евгений Федуненко