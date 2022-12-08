Dyson представил наушники с активным шумоподавлением и очисткой воздуха

Компания Dyson, выпускающая бытовую технику, представила серийную версию Dyson Zone — беспроводных наушников с активным шумоподавлением и встроенной маской с функцией очистки воздуха. В продаже Dyson Zone до конца 2022 года появятся в Китае, а весной 2023 года аксессуар выйдет на рынок США, Великобритании, Гонконга и Сингапура. Стоимость необычных наушников в США составит $949.

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Фото: Dyson Dyson Zone

Фото: Dyson

Наушники получили 40-миллиметровые неодимовые динамики, воспроизводящие частоты от 6 Гц до 21 кГц, и систему активного шумоподавления на основе восьми встроенных микрофонов. Заявлено, что акустика была настроена специалистами Dyson специально с учетом конструкции аксессуара, который оптимизирован под головы разных размеров. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 50 часов работы без подзарядки в режиме воспроизведения аудио (также поддерживаются звонки, для которых предусмотрены три отдельных микрофона) или до четырех часов работы с активированным воздушным фильтром.

В комплект Dyson Zone входит съемная маска, закрывающая рот и нос пользователя. Два встроенных компрессора, развивающие до 9750 об/мин, пропускают воздух через двуслойные фильтры с отрицательно заряженным электростатическим фильтрующим материалом, который улавливает загрязнения с эффективностью 99% для частиц размером до 0,1 микрона. Одного сменного фильтра хватает на 12 месяцев использования. Фирменное приложение MyDyson для смартфона, анализируя уровень оксидов азота в воздухе, формирует отчеты о качестве воздуха, которые может изучать пользователь.

Максим Вершинин