Замминистра спорта Аргентины уволили за призыв к Месси извиниться

Заместителя министра спорта Аргентины Хулио Гарро уволили после того, как он призвал капитана сборной страны Лионеля Месси извиниться за спетую футболистами песню о французах. Федерация футбола Франции (FFF) сочла строки из этой песни расистскими и дискриминационными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @julio.garro Фото: @julio.garro

«Ни одно правительство не может указывать, что комментировать, что думать или что делать капитану сборной Аргентины, чемпиону мира, двукратному обладателю Кубка Америки, а также любому другому гражданину. По этой причине Хулио Гарро уволен с должности заместителя министра спорта страны»,— говорится в сообщении канцелярии президента Аргентины Хавьера Милея в соцсети X.

В ночь на 15 июля сборная Аргентины обыграла Колумбию в финале Кубка Америки со счетом 1:0. После матча аргентинский полузащитник Энцо Фернандес начал прямой эфир из автобуса сборной, где футболисты пели песню о команде Франции. FFF посчитала ее оскорбительной, в том числе из-за строчек: «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте: Франция». FIFA начала изучать инцидент.

Хулио Гарро в интервью заявил, что капитану сборной Лионелю Месси необходимо извиниться за произошедшее, поскольку инцидент выставляет страну в плохом свете. После объявления о его увольнении он извинился за свои слова. «Не хотел кого-либо обидеть и поэтому объявил о своей отставке, хотя я всегда буду против дискриминации во всех ее формах»,— написал он в соцсети X.

Некоторые футболисты английского клуба «Челси», в составе которого играет Энцо Фернандес, после эфира отписались от него в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), отмечает Legit.ng. Позднее футболист извинился за песню, которая была «крайне оскорбительной».

Подробнее о матче — в тексте «Ъ» «Аргентинцы съели американский пирог».

Лусине Баласян