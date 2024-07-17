FIFA начала расследование из-за расистских кричалок игроков сборной Аргентины

Международная федерация футбола (FIFA) начала расследование инцидента с расистскими кричалками. Их скандировали футболисты сборной Аргентины после победы в Кубке Америки в адрес французских футболистов.

«FIFA стало известно о видео, циркулирующем в социальных сетях, инцидент расследуется. FIFA решительно осуждает любую форму дискриминации со стороны кого-либо, включая игроков, болельщиков и официальных лиц»,— говорится в заявлении федерации, текст которого приводит издание RMC Sport.

15 июля Аргентина со счетом 1:0 обыграла Колумбию и стала победителем Кубка Америки. После игры полузащитник Энцо Фернандес начал прямой эфир в соцсетях. В нем спортсмены прокричали: «Они играют за Францию, но все родом из Анголы. Хорошо, что они умеют бегать, они трансгендеры, как чертов Мбаппе. Его мать нигерийка, отец камерунец, но по паспорту он француз».

В FIFA с жалобой обратилась Федерация футбола Франции. Отмечается, что эту же кричалку аргентинские спортсмены исполнили во время чемпионата мира в 2022 году, когда в финале Аргентина обыграла Францию.

Подробнее о турнире — в тексте «Ъ» «Аргентинцы съели американский пирог».

Петр Бузлаев