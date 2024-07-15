Аргентинцы съели американский пирог

Победителем проходившего в США Кубка Америки по футболу стала сборная Аргентины. Завоевав трофей в 16-й раз, она вышла на первое место по количеству титулов, обойдя уругвайскую сборную. В финальном матче, который завершился через четыре часа после его запланированного начала, аргентинцы со счетом 1:0 обыграли команду Колумбии. Автором золотого гола стал главный бомбардир континентального первенства Лаутаро Мартинес, отыгравший в финале меньше 30 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выиграв Кубок Америки в составе сборной Аргентины, Лионель Месси (в центре) стал самым титулованным игроком в истории футбола

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Agustin Marcarian / Reuters Выиграв Кубок Америки в составе сборной Аргентины, Лионель Месси (в центре) стал самым титулованным игроком в истории футбола

Фото: REUTERS/Agustin Marcarian, Agustin Marcarian / Reuters

«Катастрофа в замедленном действии» — так корреспондент The Athletic Джек Лэнг описал происходившее близ стадиона Hard Rock в Майами незадолго до начала финального матча Кубка Америки. Турнир, надо сказать, и так уже оказался в центре нескольких скандальных ситуаций: наставники команд жаловались на плохие игровые и тренировочные условия, драка игроков сборной Уругвая с колумбийскими болельщиками после полуфинала подчеркнула проблемы с безопасностью. Но произошедшее перед финалом вызывало особую тревогу.

Итоги давки на стадионе, который вроде бы привык принимать серьезные спортивные соревнования (на нем прошло шесть Супербоулов и две Мировые серии — финальные матчи высших североамериканских лиг по американскому футболу и бейсболу) и развлекательные мероприятия, неутешительные. О них довольно сдержанно высказались представители арены, сообщившие, что начало матча было отложено «из-за попыток буйных фанатов прорваться на стадион без билетов», и посочувствовавшие болельщикам, купившим билеты, но так и не попавшим на матч.

Репортеры The Athletic более живо передавали происходящее. Они писали, что болельщики, стоявшие в очереди, пытались своими средствами спасаться от зноя.

Более счастливые обливались водой, те, кому повезло меньше, падали в обморок, некоторых полицейские на руках относили в медицинские комнаты, совсем отчаянные, спасаясь от давки, перелезали через забор обратно с территории стадиона.

С задержкой почти в полтора часа матч все же начался. И начался неожиданно колумбийскими атаками. Уже в первую десятиминутку воротам аргентинцев из штрафной угрожал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба — мяч скользнул по штанге. Чуть позже проверить бдительность вратаря Эмилиано Мартинеса ударом метров с сорока решил Джефферсон Лерма, и получилось неплохо — Мартинес вступил в игру.

Ничего принципиально нового сборная Колумбии не показывала. Все и так знали про ренессанс 33-летнего Хамеса Родригеса, про его умение пасовать на любые дистанции — у него было аж шесть голевых передач на Кубке Америки и еще забитый мяч в придачу. Все и так знали про то, что колумбийцы могут играть отважно против топовых сборных: в их 28-матчевой беспроигрышной серии можно было найти победы над бразильцами и испанцами. Но статус фаворита сборная Аргентины по итогам первого тайма не оправдывала.

А почти сразу после перерыва очередной крученый кросс Хамеса Родригеса и скидка Кордобы нашли на углу штрафной Джона Ариаса, и вновь Мартинеса от пропущенного гола спасли миллиметры. Первый удар в створ аргентинцы нанесли лишь на исходе часа игры — это был Анхель Ди Мария, ранее объявивший об уходе из сборной после турнира. Но через несколько минут действующих чемпионов мира ждал еще один удар: на газоне лежал Лионель Месси, подняться он не мог и сразу был заменен. Уже сидя на скамейке, аргентинский капитан рыдал.

После ухода легенды аргентинцы, однако, будто проснулись. Сначала мяч оказался в воротах противника после офсайда. Затем опасный навес за спины всем колумбийским защитникам мог замыкать Николас Гонсалес. Но решить судьбу титула в основное время не удалось.

Зато проведенная уже в дополнительное время тройная замена главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони дала плоды. И поучаствовали в забитом мяче все появившиеся на поле игроки. Леандро Паредес сначала отнял мяч у соперника в идеальном подкате, а затем отдал филигранный пас вперед, Джовани Ло Чельсо мастерски сыграл в стенку и вывел один на один Лаутаро Мартинеса, который реализовал шанс и, забив пятый гол на турнире, де-факто гарантировал себе его «Золотую бутсу».

До конца оставались двенадцать тихих минут и неожиданный всплеск в самой концовке. Видеоассистенты рефери отказали претендовавшим на пенальти колумбийцам. Практически сразу главный арбитр матча Рафаэль Клаус дал финальный свисток.

Для Лионеля Месси этот трофей стал 45-м в карьере, что является рекордом. Для Лионеля Скалони он стал третьим за шесть лет на посту главного тренера сборной Аргентины (не считая победы в «Финалиссиме» — почти что выставочном матче).

Окрыленный очередной важной победой за время своего руководства командой Скалони после матча заявил, что готов подписать новый 15-летний контракт.

В федерации, возможно, не должны быть против этой слегка сумасбродной идеи: после почти 30 лет без титулов крупных международных турниров Скалони принес стране два Кубка Америки и золото чемпионата мира. «Я мечтал покинуть сборную именно так»,— говорил потом прощавшийся с ней Анхель Ди Мария.

А лучшим игроком Кубка Америки, несмотря на бомбардирские успехи Лаутаро Мартинеса, назвали колумбийского плеймейкера Хамеса Родригеса. Он стал лишь вторым представителем страны, удостоенным этого звания (первым был Карлос Вальдеррама, получивший приз в 1987 году).

Роман Левищев