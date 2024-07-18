Три человека ранены из-за атаки дрона в белгородском селе

В селе Отрадном, расположенном примерно в 20 км от границы Белгородской области с Украиной, FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. В результате атаки ранения получили три человека, автомобиль полностью сгорел. В частном доме повреждены фасад, забор, навес и еще одна машина.

Как рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, после взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась . Сидевшая за рулем автомобиля женщина не пострадала, но ранения получили три человека, находившиеся рядом. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги отправили в больницу. Женщине и 17-летнему молодому человеку с ушибами медицинскую оказали помощь на месте.

Вчера, 17 июля, украинский FPV-дрон атаковал машину в хуторе Церковный в Белгородском районе, погибла молодая семья. А в результате обстрела приграничного села Новая Таволжанка ранение получил местный житель.

Из-за ежедневных атак со стороны Украины власти Белгородской области ограничили въезд в 14 населенных пунктов, расположенных у границы. С 23 июля пускать туда будут только мужчин в сопровождении военных и представителей власти. Жителям перестанут начислять плату за коммунальные услуги и начнут ежемесячно компенсировать аренду жилья.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж