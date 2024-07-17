В Белгородской области в результате атаки беспилотника погибла молодая семья

В районе хутора Церковный Белгородской области украинский FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, в котором находились супруги Ксения и Виталий Шумиловы. В результате атаки машина загорелась, молодая семейная пара погибла на месте до приезда скорой помощи. Шумиловы почти десять лет работали в группе компаний «Агро-Белогорье». У них остались двое несовершеннолетних детей. Родственники погибших получат от компании единовременные выплаты в размере 1 млн руб.

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким погибших: «Каждая такая трагедия для меня — это личное горе. Мы будем помнить всех наших жителей, которые погибли в результате террористических атак ВСУ, и будем продолжать помогать семьям погибших».

Накануне, 16 июля, глава региона сообщил, что с начала специальной военной операции в Белгородской области погибло более 200 мирных жителей, а примерно 1,1 тыс. получили ранения.

Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. Только за последние сутки по территории региона выпустили 76 боеприпасов и 29 беспилотных летательных аппаратов. В результате вчера, 16 июля, пострадали четыре человека. В связи со сложной оперативной обстановкой власти закрыли въезд в 14 приграничных населенных пунктов. С 23 июля туда будут пускать только мужчин в сопровождении военных, представителей власти и самообороны.

Сергей Толмачев, Воронеж