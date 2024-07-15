Гражданских просят отойти от линии фронта

В Белгородской области ограничат въезд в ряд населенных пунктов на границе с Украиной, регулярно подвергающихся обстрелам и атакам вражеских беспилотников. Как объясняют власти, несмотря на угрозу, зачастую жители этих территорий отказываются покидать свои дома. Об аналогичных ограничениях ранее было объявлено в Херсонской области: для въезда гражданских в 15-километровую зону вдоль левого берега Днепра с августа вводятся пропуска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Во вторник оперативный штаб Белгородской области рассмотрит вопрос об ограничении доступа в 14 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. С таким предложением выступил губернатор Вячеслав Гладков. Речь идет о приграничных селах, хуторах и поселках Шебекинского и Грайворонского городских округов (Красное, Мухин, Панков, Ленинский, Первомайский, Безымено, Горьковский), а также Борисовского, Белгородского и Краснояружского районов (Щетиновка, Валковский, Вергилевка, Богун-Городок, Поповка, Прилесье, Демидовка).

«Со всеми жителями проговаривали, что необходимо покинуть населенные пункты, потому что ситуация остается крайне напряженной,— объяснил губернатор Гладков.— Ежедневные обстрелы ствольной артиллерией, реактивными системами залпового огня, атаки беспилотниками. Гибнут люди, раненых много».

По данным губернатора, только за минувшую неделю в результате атак со стороны Украины в Белгородской области погибли восемь мирных жителей, еще 94 получили ранения.

Напомним, в 2022 году в 15 других населенных пунктах региона, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий, был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Въезд в них закрыт, а людям компенсируют потерю разрушенных домов. К концу прошлого года новое жилье получили порядка 1 тыс. семей. При этом местные жители в ряде случаев возвращаются в зону ЧС. Так, в конце мая в закрытом с 2022 года селе Красный Хутор были обнаружены тела двух гражданских, погибших в результате обстрела со стороны Украины. После этого чиновники усилили пропускной режим и решили не выплачивать компенсацию пострадавшим, которые самовольно вернулись в зону ЧС.

В населенных пунктах, которые предполагается закрыть на въезд во вторник, режим ЧС не введен, и, как отметил господин Гладков, там остаются жители. Власти организовали для них пункты временного размещения (ПВР), которые могут принять порядка 15 тыс. человек.

«Люди, которые прожили всю жизнь в своих домах, не готовы переезжать в ПВР,— признал глава региона.— От этого и возникает проблема: принимают решение остаться, и начинаются необратимые последствия.

Поэтому нужно принимать дополнительные меры, чтобы люди уезжали из обстреливаемых населенных пунктов. Самое важное для нас — спасти жизни людей».

Власти намерены компенсировать аренду жилья тем гражданам, чьи дома разрушены и повреждены из-за обстрелов. В областном правительстве отметили, что список населенных пунктов, куда ограничат доступ, будет дополняться, поэтому объем материальной помощи планируется рассчитать позже. Все решения чиновники намерены согласовать с Министерством обороны, погрануправлением ФСБ, Росгвардией и МВД.

Похожие ограничения уже введены в Херсонской области. 8 июля ее губернатор Владимир Сальдо подписал указ об установлении особого режима на территории 15-километровой полосы вдоль Днепра (в нее попадают Голая Пристань, Алешки, Казачьи Лагери, Крынки, Каховка, Новая Каховка, Большая Лепетиха и другие населенные пункты). С 31 августа доступ гражданских лиц туда будет осуществляться исключительно по пропускам, согласно специальной инструкции (не публиковалась). Как пояснил господин Сальдо в своем Telegram-канале, уже с 1 августа требование вступит в силу в Каховском муниципальном округе.

Напомним, в Херсонской области действует режим военного положения, который включает комендантский час (с 23 до 5 часов), ограничение движения транспортных средств и другие специальные меры. Чиновник, долгое время работавший в новых регионах, объяснил “Ъ”, что проезд по их территории возможен только через блокпосты. «Однако сейчас не пускать гражданских в ту же Каховку у военных формально нет повода. Теперь все будет просто: есть пропуск — проезжаешь, нет — извини»,— добавил собеседник “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж; Андрей Прах