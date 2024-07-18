Песков назвал корабли НАТО в Черном море угрозой для России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва будет принимать меры для обеспечения своей безопасности из-за присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе. Он подчеркнул, что они представляют угрозу для безопасности России.

Господин Песков прокомментировал утвержденную на Украине стратегию морской безопасности. Киев намерен обеспечить постоянное присутствие стран НАТО в Черном море и проводить с ними учения.

«Разумеется, концентрированное присутствие натовских кораблей — мы принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса,— конечно, это представляет собой дополнительную угрозу для Российской Федерации, учитывая тем более непосредственную вовлеченность государств НАТО в конфликт вокруг Украины»,— сказал пресс-секретарь во время пресс-колла.

Представитель Кремля отметил, что конвенция Монтрё жестко регулирует режим пребывания внечерноморских государств в акватории Черного моря. «Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности»,— добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности накануне, 17 июля. Ее основными задачами названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.

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